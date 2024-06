Nikon Z6 III – nowy sensor celuje w wyższą półkę

Nikon Z6 III chce zaoferować możliwości z wyższego segmentu w średniej półce – i może mu się to udać

Sercem najnowszego aparatu jest nowa pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 24,5, którą Nikon określa jako „częściowo warstwowa”. Typowe sensory warstwowe (określane także jako Stacked CMOS) mają dodatkową warstwę służącą do szybkiego odczytu fotodiod – dzięki temu na zarejestrowanym obrazie nie widać artefaktów wynikających z liniowego odczytu sensora, a jednocześnie aparaty pozwalają na bardzo szybkie wykonywanie zdjęć seryjnych z elektroniczną migawką. Wadą jest wysoka cena takich matryc, przez co stosowane one są tylko w najdroższych seriach aparatów, takich jak Canon EOS R3 albo Sony A1, a u Nikona w modelach Z8 i Z9.

Częściowo warstwowa matryca zastosowana w Nikonie Z6 III mimo znacznie niższej ceny zawiera liczne obwody przetwarzania umieszczone pod i nad przetwornikiem, które mają przyspieszyć odczyty i przetwarzanie obrazu. Aparat otrzymał także nowy układ przetwarzania obrazu EXPEED 7, znany z aparatów Z9 i Z8, dostosowany do wydajności matrycy. Sensor pracuje z czułością od 100 do 64000 ISO, z możliwością rozszerzenia do 50-204800 ISO. Matryca wyposażona została w 5-osiową stabilizację o skuteczności do 8 EV. Zdjęcia można wykonywać z czasami od 30 s do 1/8000 s z migawką mechaniczną i do 1/16000 s z migawką elektroniczną.

Nikon Z6 III jest w stanie rejestrować zdjęcia JPG z prędkością do 120 fps w trybie APS-C (DX), także w trybie pre-release, zapisującym do 1 sekundy materiału przed pełnym naciśnięciem migawki, lub do 60 fps z pełną rozdzielczością. Z mechaniczną migawką Z6 III jest w stanie wykonać do 14 zdjęć RAW, z elektroniczną do 20 fps. Układ hybrydowego AF ze śledzeniem obiektów działa od -10 EV i ma 273 pola.

Nikon Z6 III obsługuje wewnętrzne nagrywanie video w rozdzielczości 6K/60P (RAW) i 5,4K/60P (YUV). Możesz tworzyć filmy 4K UHD/60p z nadpróbkowaniem z rozdzielczości 6K zapewnianej przez aparat i rejestrować materiały z szybkością 240p (10-krotne spowolnienie).

Sensor Z6 III (src: Nikon)

Podgląd obrazu możliwy jest na wbudowanym wizjerze elektronicznym OLED o przekątnej 1,27 cm, odświeżanym z częstotliwością 60 Hz i wyposażonym w 5,67 mln punktów, o jasności do 4000 nit i odwzorowaniu kolorów DCI-P3. Powiększenie wizjera wynosi ×0,8. Alternatywnie można użyć odchylanego wyświetlacza LCD 2,1 mln punktów, o przekątnej 8 cm.

Aparat ma dwa sloty na karty pamięci – 1 obsługujący kasty SDXC UHS-II, a drugi na karty CFexpress typu B lub XQD. Korpus waży zaledwie 760 gramów i wyposażony został w uszczelnienia, dzięki którym może pracować w temperaturach do -10°C.

Aparat dostępny jest w przedsprzedaży, a jego cena sugerowana ustalona została na 12999 zł

Pełna lista parametrów dostępna jest na stronie Nikona.