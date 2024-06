Na tę metodę czekali od lat. Naukowcy wreszcie mogą prowadzić obserwacje pojedynczych cząstek

To właśnie oni, jak piszą w Nature, znaleźli sposób na wykrywanie i profilowanie pojedynczej cząsteczki. To z kolei toruje drogę do lepszego zrozumienia interakcji elementów budulcowych materii. Jeśli chodzi o konkretne zastosowania, to mówi się chociażby o odkrywaniu leków czy projektowaniu zaawansowanych materiałów.

Sami zainteresowani podkreślają, że bez zrozumienia interakcji na poziomie cząsteczkowym nie da się odpowiednio zrozumieć całego materiału. Porównują to do sytuacji, w której chcielibyśmy scharakteryzować powiązania między dwoma narodami bez zagłębiania się w relacje łączące pojedyncze jednostki.

Starania mające na celu opracowanie technik pozwalających na oglądanie pojedynczych cząstek trwały od lat. Istotne postępy nastąpiły w 2014 roku, kiedy to W.E. Moerner znalazł sposób na wykorzystanie światła do realizacji tego celu. Od tamtej pory trwały eksperymenty poświęcone nowym podejściom do śledzenia cząstek.

Obserwacje pojedynczych cząstek i zachodzących między nimi interakcji powinny pozwolić na skuteczniejszą ocenę właściwości materiałów czy leków

Na czym polegał ostatni przełom? Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych skorzystali z tzw. mikrorezonatora optycznego. Jest on również określany mianem mikrownęki, w której światło może zostać uwięzione nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Trwa to co najmniej kilka nanosekund, w czasie których mogą zachodzić oddziaływania z cząstką.

Stosując powyższe podejście naukowcy wprowadzili cząsteczki do wnęki, by później przepuścić przez nią światło. W takich okolicznościach nie tylko byli w stanie wykryć obecność cząstki, ale dodatkowo zebrać o niej informacje. Obejmowały one na przykład prędkość poruszania się w wodzie, co może posłużyć do określenia kształtu cząstki bądź jej konformacji.

To ostatnie pojęcie jest szczególnie istotne, gdyż konformacja może posłużyć do określenia skuteczności działania leków bądź potencjalnych skutków ubocznych ich stosowania. O ile wcześniej realizacja tego zadania wymagała dużo czasu, tak teraz naukowcy mogą to zrobić znacznie szybciej. Wprowadzenie zaprojektowanego urządzenia do użytku powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat.