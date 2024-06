Home Energetyka Ogniwo słoneczne, które wrzucisz do pralki. Kuriozalny wynalazek powstał daleko od Polski

Czy można wyprać w pralce ogniwo słoneczne? A jeśli tak, to po co w ogóle to robić? Japońscy naukowcy przeprowadzili nietypowe testy wytrzymałości na swoim najnowszym wynalazku, udowadniając, że fotowoltaika przyszłości potrafi być także wodoodporna. Dowiedzmy się, do czego mogłoby być nam potrzebne takie urządzenie.