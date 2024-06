Zbudowali wyjątkowy mur i teraz chcą zapewnić nam darmowy prąd

Ogrodzenie wiatrowe to zupełnie nowe podejście do energetyki wiatrowej w miastach

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii wszystkie innowacyjne technologie są w cenie. Zwłaszcza takie jak Ogrodzenie Wiatrowe opracowane przez firmę Airiva, które wręcz przekształcają sposób, w jaki zaczynamy czerpać czystą energię w miejskich środowiskach. Jednym z potencjalnych przełomów w tym zakresie jest modularny system pionowych turbin wiatrowych zaprojektowanych dla obszarów miejskich.

Czytaj też: Dwutlenek węgla zamienili w prąd. Tak może wyglądać przyszłość energetyki

Ogrodzenie Wiatrowe to innowacyjne rozwiązanie energetyczne, składające się z pionowych turbin wiatrowych tworzących długi mur. Każda taka instalacja może generować rocznie nawet 2200 kW energii, co stanowi istotny wkład w produkcję czystej energii. Konstrukcja Ogrodzenia Wiatrowego jest modularna i estetyczna, dzięki czemu można ją łatwo wkomponować w miejski krajobraz, bo w hotele, budynki korporacyjne i kompleksy mieszkalne.

Ogrodzenie Wiatrowe wykorzystuje łopatki helikalne, które przeszły wiele iteracji projektowych i testów w tunelu aerodynamicznym, aby zmaksymalizować wydajność. Ostateczny projekt pozwala na jednoczesne działanie wielu łopatek, co znacznie zwiększa produkcję energii. Pomimo dużych rozmiarów, wynoszących niemal 4,3 metra na 2,1 metra, Ogrodzenie Wiatrowe jest zaprojektowane do integracji w miejskich przestrzeniach, a nie do użytku w domach jednorodzinnych. Cicha praca tych turbin sprawia, że są one szczególnie odpowiednie dla środowisk miejskich, gdzie hałas jest problemem.

Czytaj też: Prąd od Tauronu będzie bardziej eko. Polacy kupią energię, która nie jest tylko z węgla

Tego typu turbiny wiatrowe oferują kilka zalet w porównaniu do tych tradycyjnych. W przeciwieństwie do przemysłowego wyglądu tradycyjnych turbin wiatrowych są one zaprojektowane tak, aby były estetyczne i wkomponowywały się w krajobraz miejski, a do tego były łatwe w montażu, niegroźne dla przyrody i ciche. Gdyby tego było mało, ich konstrukcja umożliwia jednoczesne działanie wielu łopatek, a na dodatek montowanie w kompaktowych przestrzeniach miejskich pokroju ścian budynków, a same w sobie wymagaj minimalnej konserwacji.

Czytaj też: To jak to jest z tymi elektrykami, obniżą rachunki za prąd?

Tego typu unikalna instalacja wiatrowa stanowi więc istotny krok naprzód w integracji rozwiązań energetycznych opartych na odnawialnych źródłach w miejskich środowiskach. Firma jest jednak wciąż daleka od komercyjnego instalowania tych rozwiązań, choć wiemy, że programy pilotażowe mają pojawić się jeszcze w tym roku, a pierwsze zamówienia potencjalnie mogą paść w 2025 roku.