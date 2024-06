Home Energetyka W Europie tworzą ultra lekkie panele słoneczne. Zamiast na balkonach staną na samochodach

Fotowoltaika zaczyna powoli zmieniać swoje oblicze. Nie jest to technologia wyłącznie służąca do generacji energii przesyłanej do sieci, ale również może chociażby stanowić istotne autonomiczne źródło zasilania dla samochodów elektrycznych. Zespół badaczy z Europy badał to zagadnienie i opracował nowatorskie panele słoneczne, które będą w stanie wydajnie i długo działać na nadwoziu pojazdów.