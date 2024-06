Plus powiększa ofertę o kolejny model – Infinix NOTE 40 Pro

Kolejny model Infinix już w Plusie. Co oferuje Infinix NOTE 40 Pro

Jest to jeden z najnowszych modeli od Infinix, który został wyposażony w 6,78-calowy zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jego sercem jest układ Helio G99 Ultimate od firmy MediaTek, sparowany z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Po stronie aparatów mamy natomiast potrójny system kamer z jednostką główną 108 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Tylna konfiguracja oferuje takie dodatkowe funkcje, jak filmy w zwolnionym tempie, fotografia poklatkowa, tryb nocny czy tryb dokumentu. Z przodu dostajemy natomiast 32-megapikselową kamerkę do selfie.

Tym, co wyróżnia ten model jest ładowanie. Na pokładzie znalazł się procesor zarządzający Infinix Cheetah X1, który odpowiada za zarządzenie ładowaniem. Bateria o pojemności 5000 mAh naładujemy bowiem z mocą 70 W. Producent zastosował w Infinix NOTE 40 Pro technologię FastCharge 2.0, ale nie tylko. Mamy też ładowanie bezprzewodowe MagSafe 20 W. Ponadto smartfon oferuje potrójne głośniki z dźwiękiem od JBL zapewniające jednolity i symetryczny dźwięk 360°, będzie wiec dobrym wyborem dla fanów muzyki czy oglądania filmów na telefonie.

Co istotne, NOTE 40 Pro sprzedawany jest w zestawie z akcesoriami – ładowarką przewodową 70 W z kablem, szkłem hartowanym na ekran, słuchawkami przewodowymi oraz etui MagCase, umożliwiającym wygodne przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.

Infinix NOTE 40 Pro w wersji 12/256 GB dostępny jest w Plusie za 1 złoty na start i w 12 ratach po 116,50 zł/mies. – łącznie 1399 złotych.

Natomiast dla klientów, którzy kupią nowy smartfon, Plus przygotował coś specjalnego – Mistrzowską Ofertę, w ramach której można zyskać m.in. trzy abonamenty w cenie jednego, za 99 zł miesięcznie przez 2 lata z rabatami, z pakietem aż 750 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do usługi All In Streaming w prezencie na 6 miesięcy.