Połączyli siły i chcą zmienić wojnę swoją bronią. Teraz staną do walki z ogromnym zagrożeniem

Firma Rheinmetall i Anduril połączyły siły w celu opracowania nowoczesnej broni na drony

Wzrost liczby małych dronów w nowoczesnych scenariuszach wojennych stanowi nowe wyzwania dla sił wojskowych i ochrony na całym świecie. Mimo niewielkich rozmiarów i niskiej ceny te sprzęty zapewniają bezcenną możliwość przeprowadzania rozpoznania i atakowania celów w przeróżny sposób, a do tego ciągle są rozwijane. Partnerstwo Rheinmetall i Anduril ma na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, a to poprzez opracowanie solidnego systemu zdolnego do efektywnego wykrywania, śledzenia i neutralizowania tych właśnie małych dronów. Współpraca zakłada wykorzystanie mocnych stron obu firm w technologii wojskowej i zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Niemiecki Rheinmetall wnosi do współpracy ogromne doświadczenie w technologii wojskowej i integracji systemów. Pewne jest, że skoncentruje się na zapewnieniu tego, aby nowa broń przeciwko dronom mogła zostać płynnie zintegrowana z istniejącą infrastrukturą wojskową, co jest kluczowe dla zapewnienia kompatybilności, łatwości wdrażania i skuteczności operacyjnej. Z kolei Anduril Industries zapewni nowemu systemowi antydronowemu przede wszystkim potęgę w dziedzinie sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych, co zwiększy jego zdolność wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie.

Wspólny wysiłek nie skupia się tylko na stworzeniu skutecznego systemu antydronowego, ale także na zapewnieniu, że będzie on skalowalny i możliwy do dostosowania do różnych środowisk operacyjnych. Elastyczność systemu ma pozwolić na jego wdrożenie w szerokim zakresie scenariuszy – od ochrony baz wojskowych i stref walki po zabezpieczanie krytycznej infrastruktury cywilnej, takiej jak lotniska, elektrownie i budynki rządowe. Konkretów jeszcze więc nie znamy, ale wedle zapowiedzi partnerstwo Rheinmetall-Anduril stanowi kluczowy element w nowoczesnych strategiach obronnych, jako że obiecuje dostarczenie innowacyjnego i skutecznego rozwiązania do przeciwdziałania ewoluującemu zagrożeniu, jakie stanowią małe bezzałogowe systemy powietrzne.