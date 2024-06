WTF! – wstajesz od biurka zmęczony? Wiemy dlaczego tak się dzieje

Jakie błędy popełniamy podczas siedzenia przy biurku? Też się nad tym zastanawialiśmy. Dlatego też nagraliśmy to, w jaki sposób spędzamy czas w trakcie pracy. Cztery osoby i cztery zupełnie inne warianty… komputerowej jogi, bo trudno nazwać to inaczej.

O komentarz do naszych nawyków poprosiliśmy specjalistę. Patryk Wąsowski jest fizjoterapeutą w gabinecie Warszawskie Kręgi. W swojej pracy miał styczność z wieloma trudnymi przypadkami, ale czy był gotowy na to, co mu pokazaliśmy?

Efekty znajdziecie w pierwszej części naszego materiału i podpowiem tylko, że wbrew pozorom wiele nawyków, które powszechnie są uznawane za złe, wcale takie złe nie są. A niektóre dziwne pozycje, jakie przyjmujemy przy biurku, mogą okazać się bardzo korzystne dla naszego kręgosłupa.

