Jeden czołg i trzy potężne bronie to nie przesada. EMBT ADT 140 jest znakiem nowych czasów

EMBT-ADT 140 to przełomowy czołg, który zachwyca zwłaszcza siłą ognia

Czołg EMBT-ADT 140 posiada imponujący arsenał broni na czele z potężnym działem AscalonR kalibru 140 mm. Główne działo, o gładkolufowym kalibrze 48 i automatycznym systemie ładowania, który mieści do 22 pocisków, ustanawia nowy standard siły ognia wśród czołgów, ale na tym uzbrojenie EMBT-ADT 140 się nie kończy. Czołg jest również wyposażony w sprzężone działo automatyczne kalibru 20×102 mm z 300 gotowymi do strzału pociskami, zdalnie sterowaną stację uzbrojenia (RCWS) ARX30 uzbrojoną w działo 30 mm x 113 z 150 pociskami oraz sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm z 200 pociskami.

Czytaj też: To będzie prawdziwy potwór na gąsienicach. Brytyjska armia ma nowy czołg

Innymi słowy, takie trio robi wrażenie, a przez swoją różnorodność może stawić czoła wszystkim zagrożeniom, przed którymi stają nowoczesne czołgi na polu bitwy – od dronów po silnie opancerzone pojazdy wroga. Jednak EMBT-ADT 140 to nie tylko siła ognia. Wedle zapowiedzi ten czołg nowej generacji zawiera również najnowocześniejsze technologie, które zwiększają jego zdolności operacyjne. Ascalon Demonstrator Turret (ADT 140) integruje przyszłe technologie pokroju systemu aktywnej ochrony, systemu sztucznej inteligencji, połączenia danych ze wszystkich czujników oraz hybrydowych układów zasilania. Te osiągnięcia mają na celu poprawę świadomości sytuacyjnej czołgu, przeżywalności i ogólnej wydajności na polu bitwy.

Czytaj też: Ten miniczołg wygląda jak samoróbka, a tymczasem to potężna broń

Pamiętajmy, że EMBT-ADT 140 jest częścią projektu E-MBT, a więc współpracy między Nexter i KMW, która łączy technologie obu firm i ma na celu zastąpienie starzejących się francuskich czołgów Leclerc i niemieckich Leopard 2, służąc jako prekursor bardziej zaawansowanego Systemu Głównego Boju Lądowego (MGCS) dla europejskich sił zbrojnych. Samo jego powstanie podkreśla trwającą ewolucję walki pancernej, bo w miarę jak zagrożenia na polu bitwy stają się bardziej zróżnicowane i zaawansowane, potrzeba zaawansowanych i adaptacyjnych pojazdów opancerzonych jest większa niż kiedykolwiek.

Czytaj też: Korea Południowa ma nowy czołg. To ulepszona wersja dobrze znanej jednostki

Jeszcze w tym roku czołg EMBT-ADT 140 ma doczekać się wyjątkowej demonstracji strzelania w ruchu, co będzie kluczowym testem jego możliwości. Ta demonstracja dostarczy kluczowych informacji na temat wydajności czołgu w dynamicznych warunkach bojowych i jego gotowości do wdrożenia. Chociaż wiele szczegółów na jego temat nadal jest nieznanych, to pewne jest, że dzięki swojej bezprecedensowej sile ognia, zaawansowanej integracji technologicznej i znaczeniu strategicznemu, EMBT-ADT 140 może zredefiniować wojnę pancerną i ustanowić zupełnie nowe standardy.