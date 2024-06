Recykling akumulatorów do elektryków na najwyższym poziomie. Te elementy zyskają drugie życie

Stoją za nimi przedstawiciele Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit, którzy skupili się na obudowach akumulatorów. Lekkie i przystosowane do recyklingu elementy mogą okazać się kluczem do rozwoju elektromobilności, o czym przekonują sami zainteresowani.

Trudno jest zapewnić częściom akumulatorów drugie życie, jeśli nie będą przystosowane do łatwego demontażu i dalszego przetwarzania. Członkowie zespołu badawczego rozpoczęli swoje działania od identyfikacji różnic w poszczególnych partiach materiałów. Uczestnicy całego przedsięwzięcia wzięli pod uwagę nie tylko recykling elementów obudowy, ale również ponowne wykorzystywanie zużytych ogniw.

Szczególnie interesujący wydaje się ten ostatni aspekt, ponieważ w toku analiz badacze wykazali, że nawet jeśli pojazd zostaje wycofany z użytku, to wchodzące w jego skład ogniwa akumulatorowe wciąż wykazują zadowalające wyniki z zakresu pojemności i wydajności. Z tego względu nadają się do dalszego wykorzystywania – nawet jeśli nie w formie baterii do elektrycznych aut, to wciąż mogłyby funkcjonować w formie stacjonarnych magazynów energii.

Recykling akumulatorów mógłby pozwolić na wykorzystywanie pochodzących z elektryków baterii na przykład w formie magazynów energii

Uczestnicy projektu CIRCULUS, w ramach którego zostały dokonane dotychczasowe postępy, zwracają uwagę na konieczność zastosowania transdyscyplinarnego podejścia. Dzięki niemu możliwe miałoby się stać omówienie istotnych wyzwań i problemów z całą ich złożonością. Wśród dziedzin, których założenia będzie trzeba wziąć pod uwagę w tym przypadku wymienia się choćby ekonomię, ekologię i społeczeństwo.

Technologie pozwalające na magazynowanie energii są obecnie niezwykle istotnym elementem odchodzenia od paliw kopalnych. Te mają bowiem bardzo istotną zaletę: mogą być przechowywane w różnych warunkach i łatwo transportowane. W przypadku odnawialnych źródeł energii istnieje natomiast konieczność magazynowania zasobów, tak, aby w razie potrzeby dało się z nich skorzystać. Magazyny energii na bazie wycofanych z użycia akumulatorów z elektryków mogłyby wypełnić tę lukę.