Tak silnego promieniowania jeszcze nie było. Naukowcy ustanowili rekord

Stworzone przez członków zespołu badawczego impulsy terahercowe prowadzą do błyskawicznej jonizacji atomów oraz cząsteczek. Pozwalają również do przekształcania ich w plazmę, a szczegóły zorganizowanych badań zostały opisane przez autorów w publikacji zamieszczonej w Light: Science & Applications.

Jak podkreślają, dzięki dokonanym postępom realna staje się perspektywa wdrożenia ekstremalnie nieliniowej i relatywistycznej fizyki terahercowej w plazmie. Jeśli zaś chodzi o promieniowanie terahercowe, to jest ono od dłuższego czasu rozpatrywane jako kandydat do uzyskania korzyści związanych na przykład ze spektroskopią, obrazowaniem, wykrywaniem czy komunikacją.

Pola terahercowe utworzone przez naukowców z Korei i Stanów Zjednoczonych miały moc 260 megawoltów na centymetr, co można porównać do intensywności szczytowej wynoszącej 9 x 10¹3 watów na centymetr kwadratowy. To najwyższy wynik dla częstotliwości terahercowych, dlatego bez wątpienia członkowie zespołu badawczego mogą mówić o wielkim sukcesie.

Naukowcy z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych pobili rekord w zakresie wytwarzania terahercowego promieniowania jonizującego

Na potrzeby eksperymentów autorzy wykorzystali laser do przekształcenia energii optycznej w promieniowanie terahercowe. Jego wiązka została skierowana na płytkę wykonaną z niobianu litu zawierającą 5% tlenku magnezu. Tak miało dojść do powstania promieniowania terahercowego o podwyższonej energii. Jak odnotowali badacze, prędkość fal terahercowych zależy od częstotliwości i w bardzo dużym stopniu waha się między dwiema częstotliwościami rezonansu fononu. W efekcie istnieje częstotliwość, przy której impulsy terahercowe i laserowe rozchodzą się z tą samą prędkością.

Wystrzelony impuls terahercowy, jeśli zostanie skierowany na ośrodek gazowy bądź stały, może doprowadzić do tunelowej jonizacji atomów lub cząstek. Wtedy to dojdzie do przekształcenia wspomnianego ośrodka w plazmę. W czasie dotychczasowych eksperymentów naukowcy “strzelali” do celów stałych, takich jak metale, półprzewodniki i polimery.