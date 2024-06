Spod ziemi wydobędą 10 razy więcej energii, niż dotychczas. Oto efekty nowego podejścia 

Taki wskaźnik miałby dotyczyć produkcji energii ze skał o temperaturze niecałych 400 stopni Celsjusza. Ta wartość stanowiłaby ogromny skok względem obecnej sytuacji, gdyż dotychczas wykorzystywano w tym celu skały rozgrzane maksymalnie do 200 stopni Celsjusza.

Czytaj też: Nuklearna potęga USA weszła w nową erę. Tym razem przez energetykę, a nie broń

O Quaise Energy zrobiło się głośno już w 2022 roku, kiedy to pojawiły się informacje o wykorzystywaniu nowatorskiej technologii w celu eksploatacji energii geotermalnej. Na czym polega ten przełom? Chodzi o wykorzystywanie mikrofal do odparowania skały i uzyskaniu dostępu do energii geotermalnej.

Ta ostatnia ma istotną przewagę nad odnawialnymi źródłami energii, takimi jak wiatr czy słońce. Nie jest bowiem zależna od warunków pogodowych i może być wykorzystywana przez 24 godziny na dobę. Dodajmy do tego brak emisji typowych dla paliw kopalnych, a uzyskamy świetne rozwiązanie.

Przedstawiciele Quaise Energy proponują nowatorskie rozwiązanie odnoszące się do wydobycia energii geotermalnej

W odniesieniu do klasycznych rozwiązań geotermalnych, to wspomniane wyżej wyróżnia się niezależnością od tego, jak głęboki jest odwiert. Świetnie sprawdza się przy tym na dużych głębokościach, gdzie temperatury są szczególnie obiecujące w kontekście produkcji energii. Przedstawiciele Quaise Energy mówią o dotarciu tam, gdzie skały rozgrzewają się do wartości rzędu 375 stopni Celsjusza.

Ze względu na panujące ciśnienie, tamtejsza woda mogłaby przenosić nawet 3-4 razy więcej energii niż jej odpowiednik występujący na powierzchni. Z tego względu turbiny napędzane w ten sposób produkowałyby aż trzy razy więcej energii niż ma to miejsce obecnie. O ile wiercenie nie będzie problemem ze względu na autorskie rozwiązanie Quaise Energy, tak pewne wątpliwości wzbudza niepewność co do zachowania wody znajdującej się na tak dużych głębokościach.

Czytaj też: Płynny akumulator spełnieniem marzeń inżynierów. To nowy sposób magazynowania energii

Jak na razie naukowcy próbują rozeznać się w sytuacji, w czym mają im pomóc modele symulujące zachowanie wody na tym pułapie. Jeśli chodzi o techniczne podejście do tematu, to rozpatrywane są dwa sposoby na wprowadzanie wody. Pierwsze funkcjonuje w formie obiegu zamkniętego, gdzie woda wpływa jedną rurą, zostaje podgrzana i wyprowadzona na powierzchnię inną. Inny wariant wykorzystywałby natomiast dwie poziome studnie zlokalizowane w systemie złożonym z setek sztucznych pęknięć znajdujących się w skale.

Amerykanie zamierzają wybrać trzecią drogę. W tym celu będą wytwarzali pęknięcia tam, gdzie odwierty są połączone, unikając w tych lokalizacjach dużych szczelin. Takie podejście zostanie wkrótce przetestowane w ramach modelowania w obrębie wulkanu Newberry na terenie Oregonu. W teorii tamtejsze temperatury powinny być wysokie już na relatywnie niewielkich głębokościach.