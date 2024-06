Home Tech Lokowanie produktu Roborock Qrevo MaxV – zwinny robot, który dba o czystość podłóg i swojego podwozia

Roborock Qrevo MaxV – zwinny robot, który dba o czystość podłóg i swojego podwozia

Roborock Qrevo MaxV to nie jest tylko kolejny robot odkurzający z funkcją mopowania i automatycznej wymiany wody. Choć na pierwszy rzut oka podobne funkcje już widzieliśmy, tutaj są one rozwinięte i daje to bardzo ciekawe efekty.