Wielki test smartfonów do 300 zł – czy za tyle kupisz dobry model?

Czy prawdą jest, że smartfony dzielą się na dobre i tanie? Postanowiliśmy to sprawdzić testując dla Was pięć modeli w cenie do 300 zł i już wiemy, czy da się za tyle kupić dobrze działający sprzęt.