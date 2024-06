Czy tego chcesz, czy nie, otrzymasz nową wersję Sticky Notes

Sticky Notes to przydatne narzędzie do zapisywania ważnych rzeczy, a pełni mniej więcej taką rolę, jak karteczka samoprzylepna doklejona do monitora. Przyznam szczerze, że nie korzystam z tego, nie znam tez nikogo, kto by używał aplikacji, jednak cieszy się ponoć tak dużą popularnością, że Microsoft nie tylko ją utrzymuje w kolejnych wydaniach Windows, ale również usprawnia.

Odświeżone Sticky Notes – co potrafią?

Do tej pory aplikacja Sticky Notes była wykonana za pomocą Windows Universal Platform, teraz została przeniesiona na Win32 bez technologii webowych. Podrasowano interfejs użytkownika, dzięki czemu jej obsługa jest bardziej wygodna i przejrzysta. Nową możliwością jest wykonywanie zrzutów ekranu. Zrzut wykonywany jest dla aktywnego okna. Wystarczy przycisnąć jeden przycisk w aplikacji i gotowe.

Co więcej – jeśli wykonujesz zrzut ekranu strony internetowej, aplikacja zapamiętuje źródła zamieszczonych na niej grafik. W górnej części zrzutu ekranu zamieszczany jest link. Można to jednak wyłączyć w ustawieniach.

Dodano również możliwość skanowania tekstu (OCR) i zapisywania go w formie edytowalnej. W interfejsie pojawia się także integracja z Copilotem (a jakże) oraz kilka innych wygodnych rozwiązań. Jeśli chcesz z nich skorzystać, sprawdź już teraz, czy masz nową wersję Sticky Notes. Jeśli nie – spodziewaj się jej w najbliższym czasie.