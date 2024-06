Home Tech Amerykańska armia z nowym system obrony. Wykryje atak najnowocześniejszą bronią

Broń hipersoniczna to jeden z najniebezpieczniejszych obecnie dostępnych rodzajów broni. Mowa tutaj bowiem o pociskach, które są w stanie rozwinąć i utrzymać przez dłuższy czas prędkość co najmniej pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku, a na dodatek manewrować przy tej prędkości. O ile sama broń już istnieje, to prace nad zbudowaniem skutecznego systemu obrony przed takimi pociskami wciąż trwają.