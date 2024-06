Te 5 błędów łatwo popełnić podczas składania komputera

Pogięte piny na płycie głównej

Pogięcie pinów to jedna z tych rzeczy, które najbardziej przerażają podczas składania komputera. W większości przypadków znajdują się one na płycie głównej, ale w przypadku platformy AM4 mają je procesory. Pinów nie należy dotykać ani w żaden sposób ruszać. Uważajcie też, żeby nie upuścić na nie procesora. Często jednak osoby składające komputer nie wiedzą do końca, w jakiej orientacji ma być procesor i podczas prób jego włożenia gną piny. Orientacja jest jednak bardzo prosta do ogarnięcia. Na czarnych zaślepkach socketów zawsze macie zaznaczony trójkąt. W przypadku Intela LGA1700 jest to lewy dolny róg, a AM5 lewy górny róg. Trójkąty są również na procesorze, co widać na zdjęciach powyżej. Wystarczy je dopasować i odpowiednia orientacja procesora jest znaleziona. Wystarczy tylko włożyć CPU do socketu i zamknąć zabezpieczenie.

Pozostawione zabezpieczenie podstawki chłodzenia

Na podstawach chłodzeń możecie znaleźć jedną z dwóch rzeczy – albo fabrycznie nałożoną pastę termoprzewodzącą z zabezpieczeniem albo po prostu naklejkę. W tym pierwszym przypadku ciężko jest ominąć zabezpieczenie bo zazwyczaj jest to jakaś plastikowa nakładka. Wystarczy ją zdjąć i chłodzenie z pastą nałożyć na procesor. Warto jednak sprawdzić, czy pasta na podstawce nie ma przypadkiem zabrudzeń – wtedy lepiej ją zdjąć i nałożyć nową na procesor. W przypadku naklejki należy ją zdjąć i na procesor z pastą nałożyć chłodzenie. Zaskakująco często zdarza się, że naklejka pozostaje (choć ma ona napisy ostrzegające) i wraz z nią chłodzenie nakładane jest na procesor z pastą. Powoduje to znaczny wzrost temperatur procesora co może powodować spadek wydajności, jeśli CPU dotrze do swojej maksymalnej temperatury. Koniecznie warto się upewnić, że naklejka jest zdjęta a podstawka chłodzenia wygląda tak jak ta na zdjęciu wyżej – bez żadnych zabrudzeń czy naklejek.

Źle włożone pamięci RAM

Zły montaż pamięci RAM Dobry montaż pamięci RAM

Kolejny błąd może wpłynąć na wydajność komputera. Nie ma problemu, jeśli macie płytę z dwoma złączami pod pamięci RAM – tam jest wszystko jasne. Jeśli jednak macie 4 złącza to czasami zdarza się nieprawidłowy montaż kości – jedna obok drugiej (tak jak na pierwszym zdjęciu). Powoduje to, że pamięci działają w trybie single channel, co powoduje spadek wydajności w szczególności w grach. Prawidłowy montaż pokazany jest na drugim zdjęciu. Powinien być więc zajęty 2 i 4 slot patrząc od lewej strony. Pierwsze dwa sloty RAM, które powinny być zajęte, zazwyczaj są napisane na samej płycie oraz w instrukcji. Sprawdźcie to i koniecznie zamontujecie pamięci tak, aby działały one w trybie dual channel. Przy okazji nie zapominajcie o włączeniu profilu XMP czy EXPO w BIOSie.

Błąd w montażu dysku M.2

Zły montaż dysku Dobry montaż dysku

Sporo płyt głównym ma już zainstalowane śrubki pod dyski M.2. Wystarczy wtedy tylko odpowiednio włożyć dysk i go przykręcić czy wykorzystać zastosowany mechanizm montażu, który nie wykorzystuje śrubek. Jednakże jeśli płyta wymaga ręcznego wkręcenia śrubki to często trafiają do nas komputery, w których dysk został przymontowany bezpośrednio do płyty. Wiele osób nie wie o tym, że należy wkręcić wcześniej dystans w płytę i to na niej położyć dysk i go przykręcić śrubką. Na pierwszym zdjęciu macie właśnie przykład nieprawidłowego montażu – dysk jest krzywo i jeśli jest na niego nakładany radiator z płyty to nie będzie on przylegał do dysku. Prawidłowy montaż pokazany jest na zdjęciu drugim. Tutaj też pamiętajcie, że jeśli macie płytę LGA1700 ze złączem M.2 PCIe Gen5 to po zainstalowaniu tam dysku karta graficzna zacznie działać w trybie x8 zamiast x16. Dużej straty na wydajności nie będzie, ale jeśli możecie gdzie indziej go zamontować to warto jednak to zrobić.

Pozostawione kable ze starego zasilacza

Na koniec błąd, który może skutkować uszkodzeniem sprzętu. Kilka razy spotkaliśmy się z sytuacją, w której trafia do nas sprzęt, z którego klient poczuł zapach spalenizny, komputer się nie uruchamia itp.. Po krótkiej rozmowie okazuje się, że nie chciało się mu zmieniać czy wszystkich kabli czy jednego z kabli (np. SATA idącego do dysków) ze starego zasilacza po jego wymianie na nowy. Musicie koniecznie pamiętać, że na końcówkach idących do podzespołów rozkład pinów jest taki sam. Ale może być on różny pomiędzy zasilaczami na końcówce idącej do PSU. To, że dany kabel pasuje do złącza na zasilaczu nie znaczy, że można go podłączyć. Są od tego wyjątki, najczęściej wśród zasilaczy jednego producenta. Kompatybilność okablowania zawsze jest jednak podana na stronie producenta i należy to koniecznie potwierdzić. Jeśli nie ma jasno napisanego, że okablowanie zasilacza X można używać z zasilaczem Y to bezpieczniej jest zdemontować stare okablowanie i wykorzystać nowe.

Tych błędów lepiej nie popełniać podczas składania komputera

To oczywiście nie wszystkie błędy, jakie można popełnić podczas składania komputera. Zdarza się również zły montaż chłodnicy, radiatora, za duża ilość pasty termoprzewodzącej, bałagan w okablowaniu, brak synchronizacji podświetlenia czy prędkości wentylatorów z płytą, użycie złych śrubek do montażu płyty głównej czy innych części, zły montaż zasilacza i sporo innych rzeczy. Pamiętajcie też, żeby nie ruszać niczego po włączeniu komputera a w szczególności nie wyjmować czy dokładać pamięci RAM, o czym również czasami słyszeliśmy. Jeśli więc nie chcecie popełnić błędu i zależy Wam na świetnie złożonym sprzęcie to warto powierzyć składanie komputera firmie, która zagwarantuje najwyższą jakość wykonywania usług.