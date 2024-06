Transmisja danych, jakiej jeszcze nie było. Naukowcy ustanowili rekord wydajności

To istotne osiągnięcie, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę fakt, jak wielką rolę pełnią obecnie centra danych. Ludzkość generuje przecież ogromne ilości informacji, które muszą być przesyłane i przechowywane. Dzięki scentralizowanym jednostkom owe dane mogą być kontrolowane, a zarządzanie nimi ma globalny charakter.

Czytaj też: Najszybsza transmisja danych na świecie! Tak działa technologia, o której było zaskakująco cicho

Nieodzownym elementem odpowiedzialnym za funkcjonowanie wspomnianej infrastruktury są połączenia między centrami danych. To właśnie ona odpowiada za przesyłanie danych między różnymi komponentami w centrach i pomiędzy nimi. To właśnie wtedy do akcji wkraczają przetworniki cyfrowo-analogowe pozwalające na utrzymanie wydajnej i szybkiej łączności.

Problemem pozostawało dotychczas produkowanie przetworników DAC o wysokiej rozdzielczości. Jak twierdzą autorzy publikacji zamieszczonej na łamach Advanced Photonics Nexus, udało im się uporać z tą kwestią. Wyjaśniają, iż do osiągnięcia sukcesu doprowadziło połączenie techniki nieliniowego zniekształcenia wstępnego. Ta ostatnia opiera się na tabeli z cyfrową poprawą rozdzielczości.

Transmisja danych prowadzona przez chińskich naukowców wykorzystywała usprawnione przetworniki cyfrowo-analogowe, nazywane również DAC

W takich okolicznościach członkowie zespołu badawczego sprawili, że szybkość transmisji danych osiągnęła poziomy, jakich jeszcze nie było. Autorzy tego sukcesu dodają, że udało się odnotować zdecydowany postęp w technologii wzajemnych połączeń centrów danych, a zebrane dane wskazują na wykonalność obsługi łączy Ethernet nowej generacji zapewniających prędkości do 800 GbE. W długofalowej perspektywie mówi się nawet o wyniku rzędu 1,6 TbE.

Czytaj też: Zaskakująca obserwacja pokazuje, jak przechowywać informacje kwantowe. Nikt się tego nie spodziewał

Co więcej, uzyskane rezultaty, tj. rekordowa wysoka wydajność transmisji danych, zostały odnotowane z wykorzystaniem najtańszych przetworników cyfrowo-analogowych. Poczynione postępy będą nie tylko korzystne dla centrów danych, ale powinny również przynieść korzyści w kilku innych kwestiach, takich jak rozwój technologii 6G czy pasywne sieci optyczne. Widzimy więc, że osiągnięcia chińskich naukowców powinny mieć rozległy wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość komunikacji na Ziemi.