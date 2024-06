Potencjał TRIDON Mk2 jest niezrównany. System obrony powietrznej wejdzie na nowy poziom

BAE Systems zaprezentuje nowy system obrony powietrznej na targach Eurosatory

Na wystawie Eurosatory, która odbędzie się w dniach 17-21 czerwca, nie zabraknie BAE Systems Bofors, która to zaprezentuje jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów przeciwlotniczych, mających sprostać coraz bardziej powszechnemu zagrożeniu ze strony dronów. Mowa o systemie TRIDON Mk2, który to ma stanowić znaczący krok naprzód w technologii obrony powietrznej. Według BAE Systems Bofors ten nowoczesny system połączy wysoką precyzję, ogromną siłę ognia i wyjątkową modułowość, co uczyni go idealnym rozwiązaniem do ochrony zarówno infrastruktury wojskowej, jak i cywilnej.

Chociaż prezentacja z wszystkimi szczegółami będzie miała miejsce publicznie, to wiemy już, że system będzie wyróżniać się niezrównaną skutecznością, a to szczególnie wśród dział kalibru 40 mm oraz mniejszych. Związana z TRIDON Mk2 zaawansowana technologia, będąca wynikiem niemal 90 lat doświadczenia w obronie powietrznej, wyróżni się zdolnością do szybkiego zwalczania wielu zagrożeń z precyzją i efektywnością. Gdyby tego było mało, TRIDON Mk2 będzie również cechować wysoka opłacalność oraz łatwość wdrożenia i utrzymania, podczas gdy jego modułowość ma umożliwić szerokie dostosowanie do ewoluujących potrzeb obronnych oraz płynne integracje nowych technologii, zapewniając tym samym długoterminową przydatność i zdolności.

Elastyczność TRIDON Mk2 ma być z kolei jednym z jego największych atutów. Ten system powstał bowiem po to, aby zwalczać możliwie najszerszy zakres zagrożeń, bo od dronów i pocisków manewrujących po samoloty i pojazdy opancerzone.