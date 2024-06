Home Tech [WIDEO] Piwo z komputera? Te obudowy rządzą na Computex 2024

W wyścigu po to, by jak najmocniej się wyróżnić na rynku komputerów osobistych, wielu producentów stosuje ciekawe manewry. Jak przyciągnąć uwagę osób postronnych, niezainteresowanych na co dzień pamięciami operacyjnymi czy systemami chłodzenia? Kilku producentów wpadło na to, by pozwolić wykazać się kreatywnością twórcą personalizowanych komputerów. To małe, a czasem nawet wielkie, dzieła sztuki współczesnej, a kreatywność pozytywnie zaskakuje. Zobaczcie wideo z najlepszymi obudowami z targów Computex 2024!