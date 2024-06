Windows 10 – aktualizacja KB5039299 naprawia wiele bugów. A jakie konkretnie?

Nie ma rzeczy perfekcyjnych i dotyczy to również systemów Windows. Zarówno 10, jak i 11 cały czas dostają poprawki, które mają na celu likwidować wypatrzone niedoskonałości. Najnowsza aktualizacja dla Windows 10 jest opcjonalna i możesz, ale nie musisz, ją zainstalować. Co będzie, jeśli zdecydujesz się na tą drugą opcję?

KB5039299 czyli usprawnienia Windows 10

Łatka KB5039299 przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników edycji Windows 10 22H2. Pobierzesz ją, odwiedzając Windows Update i nakazując systemowi wyszukać aktualizację. Po jej instalacji kilka elementów powinno sprawować się znacznie lepiej, znikną również pewne problemy. Konkretna lista zmian obejmuje:

likwidację buga sprawiającego, że przy aktywnym Bitlockerze nie można było wprowadzić systemu w stan hibernacji;

likwidację buga uniemożliwiającego pracę Windows Defender Application Control (WDAC);

likwidację buga powodującego problemy z aplikacjami MSIX;

likwidację buga związanego z brakiem reakcji na klikanie prawym przyciskiem myszki;

poprawki związane z obsługą klienta MDM – przeznaczony jest dla kont biznesowych i powiązany z zarządzaniem urządzeniami;

usprawniono okienko zarządzania zrzutami ekranu na telefonach połączonych poprzez “Łącze z telefonem”.

Co warto dodać – Microsoft planuje w niedalekiej przyszłości wprowadzenie kilku usprawnień. Z tego, co już wiadomo, wynika, że usprawniona zostanie systemowa wyszukiwarka, mechanizm wykonywania kopii zapasowych systemu (będą w nim zapisywane m.in. ustawienia drukarek) oraz inne elementy, z których korzystamy na co dzień. Najszybciej nastąpi to oczywiście już w lipcu.

Usprawnianie Windows 10 na rok przed zakończeniem wsparcia to nie tylko ułatwienie życia użytkownikom, ale przede wszystkim skłoni wiele osób do dalszego korzystania z niego nawet po 25 października 2025. Podejrzewam, że żywotność “dziesiątki” może dorównać Windows XP i Windows 7 i jeszcze w 2030 roku będą maszyny, dla których będzie to podstawowy OS w codziennych zastosowaniach.