Windows 11 24H2 – poprawki, nowości oraz usprawnienia. Ale tylko dla Copilot+

Wygląda na to, że od momentu debiutu urządzeń Copilot+ będziemy mieli dwie różne aktualizacje systemu. Jedne przeznaczone będą dla zwykłych maszyn, drugie – korzystających z architetury Arm i NPU. To naturalna konsekwencja zmian, jakie się pojawiły. Oczywiście zapewne nowości częściowo będą się pokrywać, ale w każdej linii pojawią się poprawki odpowiednie dla danej architektury.

Co zmienia w Windows 11 aktualizacji 24H2?

Choć procesory Snapdragon X nie były tworzone z myślą o grach, dzięki silnikowi emulacyjnemu “Prism” Copilot+ jest w stanie uruchamiać tytuły, jakie pojawiły się na Windows. Konwertuje w tym celu w czasie rzeczywistym kod na instrukcje zrozumiałe dla Arm64, co nie ma najmniejszego wpływu na ich wydajność – udowodniły to zresztą liczne testy praktyczne. A co istotne dla deweloperów gier – nie muszą oni niczym zajmować się osobiście. Silnik wszystko robi za nich. W chwili obecnej na Copilot+ można spokojnie odpalić ponad 1400 gier.

Należy jednak pamiętać, że laptopy Copilot+ nie są pomyślane jako gamingowe i wydajność poszczególnych tytułów będzie wynosić 30-60 fps. Aktualizacja 24H2 poprawiła działanie Prism, a także wdrożyła systemy zapobiegające oszustwom w grach online: Denuvo Anti-Cheat, BattlEye and Wellbia XIGNCODE3/UNCHEATER. Ponieważ w integracji pomagali producenci tych systemów, można mieć pewność, że wszystko będzie działać sprawnie.

Aktualizacja wprowadza również pełną obsługę wszystkich drukarek mających certyfikat Morpia. Jako że ma go ponad 120 mln urządzeń, w tym wszystkie wprowadzone na rynek w ostatnich latach, nikt nie powinien mieć problemu z drukowaniem na Copilot+. Podobnie z innymi urządzeniami peryferyjnymi, a zwłaszcza myszkami.

Kolejna nowość dotyczy aplikacji “Łącze z telefonem”. Dodano jej nową funkcję – OCR, czyli skanowanie tekstu z grafik, zdjęć i innych plików graficznych, a następnie zapisywanie w edytowalnej formie. Co ważne – funkcja ta pojawia się nie tylko dla Windows 11 w obu liniach (czyli Copilot+ i zwykłych), ale również dla Windows 10. Można ją uruchomić za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + T.



Z każdą kolejną aktualizacją systemu Windows zwiększa się integracja z Androidem, co jest dobrą rzeczą. A zapewne na tym jeszcze nie koniec. Kolejne aktualizacje będą usprawniać poszczególne funkcje systemu, podnosząc komfort jego użytkowana.