Windows 11 pozwoli Ci grzebać w smartfonie? Wiele na to wskazuje

Z informacji, które do nas dotarły, wynika, że przy dobrych wiatrach użytkownicy systemu Windows 11 będą korzystać ze swojego smartfona jak z dysku komputera. Mówiąc ogólnie – pozwoli to na dostęp do wszystkich plików i folderów, znacznie ułatwiając kopiowanie, przenoszenie czy zmiany nazw plików. Taka zmiana to zdecydowanie plus dla Microsoftu.

Windows 11 + Android – połączenie idealne?

Jak zdradził to na platformie “X” użytkownik PhantomOcean 3, w chwili obecnej Microsoft jest w fazie testów nowego rozwiązania. Gdy zostanie ono wprowadzone, będzie można w ustawieniach włączyć po prostu pokazywanie urządzenia w Eksploratorze Plików i gotowe – już masz dostęp do całej jego zawartości. Nowa opcja dołączy do już znanych, czyli możliwości korzystania ze smartfona jako kamery dla Windowsa oraz otwierania i edytowania wykonanych zdjęć.

Niestety – w chwili obecnej wiadomo tylko, że trwają testy tego rozwiązania, nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji o tym, kiedy zostanie wprowadzone w życie lub też udostępnione użytkownikom programu Windows Insider. Z informacji od PhantomOcean 3 wynika też, że będzie można przekierowywać powiadomienia z telefonu na komputer.

Lepsza integracja ze smartfonami to bardzo dobra informacja dla osób korzystających z systemu Android. Nie zaskakuje to zresztą – od samego początku Microsoft zapowiadał, że chce stworzyć ekosystem przyjazny dla urządzeń mobilnych. Skoro przespał mobilną rewolucję, próbuje przynajmniej dostosować się do sytuacji na rynku. Poza tym wiemy, że producent pracuje obecnie także nad możliwością tworzenia generowanych przez SI odpowiedzi na wiadomości tekstowe. Tutaj akurat koła nie odkrywa – podejrzewam, że będzie to podobne do automatycznych odpowiedzi Gmaila.

W każdym razie cieszy, że temat integracji telefonów z Windows 11 jest cały czas rozwijany. To naprawde praktyczne, wygodne rozwiązanie dla każdego.