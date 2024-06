WTF! O co chodzi? Poznajcie nasz nowy projekt

Czym będzie WTF! – Wszystko o Technologiach by Focus?

WTF! to nasz nowy projekt, który docelowo ma skupiać wokół siebie wszystkie nasze działania w obrębie materiałów wideo. Na starcie jest to kanał na YouTube, profil na Facebooku oraz TikToku, a niedługo dołączy do nich również Instagram.

Jakie treści będą pojawiać się na WTF! ?

Nie ukrywamy, że WTF! jest swego rodzaju eksperymentem i przez pierwsze tygodnie zamierzamy eksperymentować z treściami. Przez ostatnie miesiące nagrywaliśmy dla Was różne materiały. O różnej tematyce, formacie oraz przede wszystkim długości. To od Waszej reakcji będzie zależało, które z nich pozostaną, a tworzenie których będziemy musieli przemyśleć. Dlatego też komentarz i uwagi pod filmami są na wagę złota i to właśnie tam na Was czekamy.

Wierzymy, że w sieci jest miejsce na długie treści, dyskusje i rozmowy, których na pewno nie zabraknie na naszym kanale. Czas zatrzymać tę pogoń za jak najkrótszymi treściami, ale i dla fanów krótkometrażowych produkcji też się coś znajdzie. Jeśli chodzi o tematykę to technologia jest jak rzeka – długa i szeroka, ale mamy w gotowości również treści m.in. motoryzacyjne, nie zabraknie też popularnych tematów retro, bo wszyscy dobrze wiemy, że kiedyś to było, a dzisiaj już nie ma…

Ze względu na to, że mamy w zapasie sporo filmów, na chwilę obecną nie planujemy cyklicznych publikacji. Konkretnego dnia tygodnia, a konkretnej godzinie. Na pewno materiały na kanale będą pojawiać się nie rzadziej niż raz na tydzień.

Dlaczego WTF! i dlaczego nowy kanał?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta – WTF!, niekoniecznie jako rozwinięcie skrótu Wszystko o Technologiach by Focus, to w ostatnim czasie coraz częstsza reakcja, wywoływana przez ruchy i wydarzenia w naszej branży. Odpowiadając od razu na pytanie – nie, nie planujemy kontrowersyjnych materiałów uderzających w osoby lub firmy, co nie oznacza, że planujemy gryźć się w język w naszych materiałach.

Nowy kanał tworzymy, bo możemy. Mamy na to czas (no ok, próbujemy udawać, że mamy czas), mamy na to zasoby ludzkie (które stale powiększamy, więc czekajcie na kolejne ogłoszenia), a nasze portale – CHIP oraz Focus zapewniają nam odpowiednie zaplecze finansowe pozwalające sfinansować start projektu. To oznacza, że nie mamy presji na to, aby od samego startu kanał przynosił zyski. A co za tym idzie, nie zasypiemy Was materiałami sponsorowanymi, płatnymi i reklamowymi. Oczywiście, jeśli projekt wypali, a społeczność wokół niego zacznie rosnąć, na pewno pojawi się jakaś forma monetyzacji, ale nie planujemy tworzyć pełnych materiałów partnerskich. Będziemy chcieli się skupić wyłącznie na pojedynczych lokowaniach w formie przerwy na reklamę. Koniec końców, chcąc tworzyć coraz lepsze treści będziemy musieli inwestować w coraz lepszy sprzęt do nagrywania, a ten niestety nie rośnie na drzewach.

Pozostaje nam zaprosić Was do oglądania, subskrybowania i udostępniania naszych filmów, a sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem. Na pojawiające się pytania chętnie odpowiemy, czy to na bieżąco, czy w osobnym, dedykowanym materiale.