YouTube proponuje użytkownikom dodawanie notatek do filmów, aby pomóc w ich ocenie

Jak na razie funkcja testowana jest na terenie USA wśród użytkowników anglojęzycznych. Jednak jeśli testy się powiodą, prawdopodobnie zostanie ona rozszerzona na kolejne kraje oraz wersje językowe. A na czym dokładnie ma polegać jej działanie?

Notatki na YouTube czyli podziel się opinią

Dodawanie notatek do filmów ma na celu pokazanie kontekstu i informacji na ich temat przez osoby, które obejrzały dany klip. Będą wyświetlane na dole filmów, jeśli po przeanalizowaniu ocen przesłanych przez użytkowników YouTube uzna je za „ogólnie przydatne”. Jak czytamy na blogu YouTube: “do filmu możesz dodać notatki z różnych powodów, aby wyjaśnić, kiedy utwór ma być parodią, wskazać, kiedy dostępna jest nowa wersja ocenianego produktu lub poinformować widzów, kiedy starszy materiał filmowy zostanie błędnie przedstawiony jako bieżące wydarzenie”.

A skąd platforma będzie wiedziała, czy dana notatka ma wartość merytoryczną? Odpowie za to specjalny algorytm. Ma on “pomagać identyfikować notatki, które są pomocne dla szerokiego grona odbiorców z różnych perspektyw”. Jeśli użytkownicy ocenią notkę jako pomocną, wówczas system z większym prawdopodobieństwem wyświetli tę notatkę pod filmem. Oczywiście algorytm ma być z biegiem czasu coraz lepszy.

Czytaj też: Google rozważa doklejanie reklam do wideo w YouTube, żebyś nie mógł się ich łatwo pozbyć

No dobrze, przemyślane to w praktyczny sposób, ale mówiąc szczerze – czym różni się od zwykłych komentarzy? Je również można oceniać, a także sortować pod kątem najbardziej popularnych. Nie będzie to zatem za dużo? Każdą notatkę będzie można ocenić jako “przydatną”, “w pewnym stopniu pomocną” lub „nieprzydatną”. Jednak uwaga – opcja taka będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy mają konto na YouTube od ponad pół roku i nie otrzymali żadnych kar w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Powodem wprowadzenia notatek jest walka z dezinformacją. Czy jednak sprawdzi się w praktyce? Póki co mamy bardzo wczesną fazę testów i wszystko możliwe.