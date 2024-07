Acer startuje ze świetną promocją. Kup wybrany laptop i odbierz drugi w prezencie

Promocja Acer – kup wybrany laptop Acer lub Predator i odbierz laptop w prezencie

Najnowsza promocja firmy Acer to świetna okazja, by zaopatrzyć się w laptop do grania i przy okazji otrzymać model idealny na rozpoczynający się jesienią rok szkolny. Zasady akcji są banalnie proste, bo wystarczy, że w dniach 12.07.2024 r. – 18.08.2024 r. kupimy wybrany laptop i zachowamy dowód jego zakupu (paragon lub fakturę). Następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnimy formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz podania podstawowych danych wybierzemy naszą nagrodę. Potem pozostaje nam już tylko czekanie, bo w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji Acer wyśle do nas wybraną nagrodę. No właśnie, ale co to za nagroda?

Acer oferuje nam tutaj jeden z dwóch Chromebooków o wartości do 1599 złotych:

ACER CHROMEBOOK 315 – ten laptop został wyposażony w 15-calową matrycę IPS Full HD otoczoną wąskimi ramkami. Dzięki temu idealnie sprawdzi się do pracy i nauki, ale też do oglądania filmów, a nawet grania w gry korzystając z usługi cloud gamingu.

ACER CHROMEBOOK 314 – to opcja dla osób ceniących sobie kompaktowość, ponieważ na pokładzie znalazł się 14-calowy ekran. Do tego producent zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu, więc tym laptopem powinni zainteresować się wszyscy ci, dla których mobilność ma ogromne znaczenie.

Chromebooki działają pod kontrolą systemu operacyjnego ChromeOS, cechującego się przejrzystością i intuicyjnością. Wszystko dostępne jest tu w chmurze i z każdej aplikacji skorzystamy w maksymalnie kilka minut. Dodatkowo laptopy te w porównaniu z tradycyjnymi modelami uruchamiają się wręcz ekspresowo, zapewniając płynną pracę. Dużą rolę odrywa tu również bezpieczeństwo, zachowanie dzięki regularnym aktualizacjom, a przechowywanie plików w chmurze gwarantuje ich zachowanie nawet w przypadku awarii czy kradzieży sprzętu.

Wymienione wyżej modele to jednak tylko gratisy i główną rolę odgrywają tu modele znacznie bardziej „wypasione”. Acer dał nam szeroki wybór, bo na liście kwalifikujących się do promocji laptopów znajdziemy urządzenia z serii Predator Helios, Predator Trition, Acer Nitro i Acer Swift X. Jest więc z czego wybierać, zarówno pod kątem specyfikacji, jak i budżetu, jakim dysponujemy.

Na uwagę zasługuje z pewnością PREDATOR HELIOS 16″ PH16-71 wyposażony w procesor Intel Core i7-13700HX i nową wydajną architekturę hybrydową. Na pokładzie mamy 16 GB DDR5 i 1 TB szybkiej pamięci masowej NVMe SSD PCIe. Gracze i twórcy na pewno docenią też możliwości układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 opartego na ultrawydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace. Nie brakuje tutaj udogodnień dla graczy, a płynną rozgrywkę będziemy mogli podziwiać na 16-calowym ekranie z rozdzielczością 2560 x 1600px i częstotliwością odświeżania 165 Hz.

Dla tych, którzy oprócz wydajności cenią sobie także kompaktowość przygotowano model PREDATOR TRITON 14″ PT14-51. Jak sama nazwa wskazuje, ten laptop oferuje nam 14-calowy ekran, więc będzie łatwiejszy w transporcie, zwłaszcza podczas podróży. Mimo mniejszych rozmiarów kryje w sobie 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-13700H, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz dysk SSD PCIe Gen. 4 o pojemności 1 TB i 16 GB pamięć RAM DDR5. Jest więc naprawdę świetnie wyposażony i na pewno sprawdzi się zarówno u graczy, jak i twórców.

Jeśli zaś zależy wam na znacznie większym ekranie, to laptop ACER NITRO 17″ AN17-41może być fajnym wyborem, bo oferuje aż 17,3-calowy ekran. Mamy więc do czynienia z prawdziwym kolosem. Matryca IPS cechuje się rozdzielczością 2560 x 1440px i częstotliwością odświeżania 165 Hz. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 7735HS, a producent umieścił tu również kład graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 1 TB i 16 GB pamięci RAM DDR5.