AMD Ryzen 9 5900XT i Ryzen 7 5800XT zadebiutują tego samego dnia

AMD zapowiedziało wprowadzenie dwóch nowych jednostek SKU: Ryzen 9 5900XT oraz Ryzen 7 5800XT. Nazwa pierwszej może nieco mylić, gdyż nie jest to układ 12-rdzeniowy, a wyposażony w 16 rdzeni. Trzeba jednak zauważyć, że jego taktowanie jest mniejsze niż 5950XT (4,9 GHz). Z kolei Ryzen 7 5800XT będzie najszybszym modelem Zen3 – tu taktowanie wyniesie 4,8 GHz.

Ryzen uderzy 31 lipca

AMD wyznaczyło 31 lipca, czyli ostatni dzień miesiąca, na oficjalną premierę nowych procesorów – będzie ich łączne sześć, w tym procesory 9950X, 9900X, 9700X oraz 9600X nowej generacji. Oznacza to, że tego dnia oficjalnie zadebiutuje na rynku rodzina Ryzen AI 300 “Strix Point”, AMD Ryzen 9000 “Granite Ridge” oraz AMD Ryzen 5000XT. Dopiero dwa miesiące później, w ostatnich dniach września, producent doda do swojego portfolio płyty główne AMD X870, a także modele Ryzen 9000X3D “Granite Ridge” z procesorami 3D V-Cache.

Co istotne – seria 5000XT ma być dostępna przede wszystkim dla osób, które samodzielnie składają zestawy komputerowe oraz klientów. Według poprzednich przecieków ceny wszystkich nowych modeli mają wahać się od 249 do 359 dolarów, czyli ok. 1000 – 1500 zł. Jednak AMD podało, że nie są to prawdziwe ceny, a oficjalne zostaną zaprezentowane dopiero w dniu premiery.

Wygląda zatem na to, że AMD chce mocno powalczyć o swoją pozycję na rynku, ale nie zapominajmy, że również Intel nie zamierza siedzieć bezczynnie. Procesory Lunar Lake wejdą do sprzedaży we wrześniu, a miesiąc później Arrow Lake-S wraz z płytami Intel Z890. W sprzęcie będziemy mieli zatem bardzo gorący rok.