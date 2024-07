AMD Ryzen 9 9900X szybszy o 14% niż 7900X. Dowodem testy w Cinebench

AMD planuje cztery nowe jednostki SKU przystosowane do gniazda AM5. Są to 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X, mający 12 rdzeni 9900X, ośmiordzeniowy 9700X i wyposażony w sześć rdzeni 9600X. Choć to nowe układy, podobno zostaną wycenione podobnie jak Ryzeny 7000. A ich wydajność będzie oczywiście lepsza.

AMD Ryzen 9 w teście Cinebench

Do sieci trafiły testy nie tej najmocniejszej, szesnastordzeniowej jednostki, ale Ryzen 9 9900X. Wedle źródła przecieku był testowany na platformie BIOS AGESA 1.2.0.0 na płycie X670E klasy premium. Platforma ta została wcześniej zoptymalizowana pod kątem Ryzena, co nie dziwi – jeśli będzie sprzedawany zestaw, wszystko musi działać na nim perfekcyjnie. Pojawią się także płyty 800 dla tych procesorów, jednak nastąpi to dopiero we wrześniu.

Nowy procesor ma niższy TDP niż poprzednik Zen4, chociaż częstotliwość taktowania jest w obu taka sama (5,6 GHz w trybie boost), identyczna jest także liczba rdzeni. Testy syntetyczne w Cinebenchu R23 pokazują, że Ryzen 9 przekracza 33 tys. punktów, podczas gdy Ryzen 7 29 tysięcy. Co ważne – Ryzen 9 miał 4 tys. punktów większych przy niższym TDP. Ogólnie wzrost szybkości to co najmniej 14% w stosunku do poprzednika.

fot.: WCCF Tech

Zaskoczenia w sumie nie ma. Wiadomym jest, że każda nowa generacja podzespołów ma lepsze parametry od poprzedników, co pozwala na osiągnięcie większej wydajności oraz szybkości. Ponadto AMD zapowiada także układy Ryzen 9 X3D, które będą szczególnie interesujące dla graczy, a tutaj możemy spodziewać się jeszcze lepszych parametrów. Tak więc dla osób, które do końca roku chcą wymienić posiadane sprzęty na nowe, zapowiadają się naprawdę dobre czasy.