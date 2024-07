Apple wyposaży wszystkie modele z serii iPhone 16 w swój nowy procesor

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery serii iPhone 16

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że gigant z Cupertino dzieli iPhone’y na lepsze i gorsze w ramach jednej serii. Oczywiście chodzi tu po prostu o dodanie większej liczby nowych funkcji czy zmian konstrukcyjnych w droższych modelach, podczas gdy te tańsze otrzymują mniej ulepszeń. Dotyczy to m.in. chipsetów. Zapewne pamiętacie, jak w serii iPhone 14 Apple po raz kolejny użył A15 dla modelu podstawowego i Plus, co wywołało falę oburzenia klientów. Trudno było się temu dziwić – zakup iPhone’a 14 był wówczas bardzo nieopłacalny, bo taniej wychodził zakup iPhone’a 13 Pro, a w zamian za wydane pieniądze otrzymywaliśmy lepszy telefon. Tak czy inaczej, A16 otrzymały wtedy tylko modele Pro. W zeszłym roku ten układ trafił na pokład podstawowej „piętnastki” i modelu z Plusem, podczas gdy droższe warianty dostały już A17 Pro.

Spodziewaliśmy się więc, że nadchodząca seria powtórzy ten schemat, jednak najnowsze doniesienia wskazują, iż w tym roku takiego zróżnicowania nie będzie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy takie plotki, więc coś może być faktycznie na rzeczy. Mimo wszystko jest to bardzo ciekawa informacja, bo tak naprawdę nic nie stałoby na przeszkodzie, by iPhone 16 i iPhone 16 Plus dostały A17 Pro. Cała tegoroczna seria ma obsługiwać Apple Intelligence, jednak wiemy już, że funkcje te działać będą również na zeszłorocznych modelach Pro, więc sięgnięcie po najnowszy chipset nie byłoby konieczne.

Mimo wszystko to naprawdę dobra wiadomość – seria iPhone 16 dostanie chipset A18, choć nie będzie to dokładnie ten sam układ. Jak można było się domyślać, dla droższych wariantów zostanie zarezerwowana wersja Pro, podczas gdy pozostałe dwa smartfony zostaną wyposażone w podstawową wersję procesora. Nie wiemy co prawda, jak to dokładnie przełoży się na wydajność, ale spodziewamy się, że jeśli Apple pójdzie w stronę wielowarstwowości, to modele podstawowe dostaną po prostu mniejszą liczbę rdzeni GPU.

Co ciekawe, w kodzie, w którym odkryto wzmianki o nowym procesorze, mowa też nie o czterech, a aż pięciu modelach iPhone’ów wyposażonych w A18. Czym będzie więc ten piąty iPhone? Tutaj można spekulować na temat iPhone’a SE 4, którego premiera ma odbyć się na początku przyszłego roku. Co prawda do tej pory był to model dość mocno opóźniony w stosunku do flagowej serii, ale z dotychczasowych raportów wiemy, że Apple chce go w końcu zmodernizować. Możliwe więc, że gigant z Cupertino postara się, by zarówno jego wygląd, jak i oferowane funkcje poszły z duchem czasu, a to oznacza również obsługę Apple Intelligence.