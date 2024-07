Apple w końcu udostępnia iOS 18 do publicznych testów. Wypróbujesz?

Pierwsza publiczna wersja beta iOS 18 została wydana

Od ponad miesiąca Apple razem z deweloperami testuje najnowszą wersję systemu operacyjnego dla iPhone’ów, by przygotować wszystkie przygotowane ulepszenia na jesienną premierę stabilnej wersji. W tym czasie zmagano się z poważnymi problemami, które zwykle pojawiają się na tak wczesnym etapie. Najwyraźniej największe z nich zostały już wyeliminowane, więc gigant z Cupertino mógł nareszcie rozszerzyć program testów, wydając pierwszą publiczną wersję beta iOS 18. Jeśli posiadacie kwalifikujący się model iPhone’a, możecie sami sprawdzić, co przygotował dla was producent. Jak to zrobić?

Najpierw należy zarejestrować się w programie publicznej wersji beta, logując się na istniejące konto Apple i akceptując określone warunki.

Następnie należy przejść do sekcji Ustawienia na iPhonie.

Tam wchodzimy w Ogólne > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacje wersji beta.

Wybieramy opcję iOS 18 Public Beta .

Wracamy do poprzedniej strony ustawień, bo tam wyświetli się gotowa do pobrania aktualizacja.

Klikamy Pobierz i zainstaluj. Po tym kroku pozostaje nam podłączenie iPhone’a do ładowania i poczekanie, aż instalacja wersji beta się zakończy.

Należy jednak pamiętać, że chociaż największe błędy Apple zapewne już wyeliminował, to wciąż jest to wersja testowa i zainstalowana beta iOS 18 może zawierać różne usterki i niespójności. Będą one na bieżąco eliminowane w kolejnych wydaniach, ale z racji, iż pojawiać się będą także nowe funkcje, cały czas możemy być narażeni na błędy. Dlatego nie polecamy instalacji wersji beta na głównym urządzeniu. Jeśli zaś nie macie innego iPhone’a, może lepiej poczekać do jesieni na stabilny iOS 18, by nie narażać się na niepotrzebne problemy.

iOS 18 wprowadzi na iPhone’y takie funkcje, jak:

Możliwość swobodnego przesuwania ikon aplikacji na ekranie głównym.

Opcja ukrywania i blokowania aplikacji za pomocą Face ID lub Touch ID.

Możliwość edycji i usuwania wiadomości nawet po ich wysłaniu.

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytane.

Nowy wygląd aplikacji, razem z nowymi filtrami i narzędziami do edycji.