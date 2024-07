Archer NX200 – nowy router 5G w standardzie WiFi 6 od TP-Link

Szybki, stabilny internet bezprzewodowy jest niezbędny zarówno do pracy, jak i cieszenia się rozrywką – streamingiem, grami online czy korzystaniem z usług chmurowych. A dzięki TP-Link i jego nowemu routerowi można mieć pewność, że nie będzie z tym żadnych problemów.

Jakie możliwości daje Archer NX200?

Główne zalety Archer NX200 to możliwość pracy w standardzie WiFi 6, dzięki czemu zapewnia wysokie prędkości, dochodzące do 1800Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1201Mb/s paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Jeśli natomiast chodzi o 5G, tutaj prędkości pobierania dochodzą aż do 4,67 Gb/s. Na wypadek braku zasięgu LTE, tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać NX200 również z kablowym połączeniem internetowym. W urządzeniu znajdziemy gwarantujące dużą prędkość gigabitowy port LAN/WAN oraz dwa gigabitowe porty LAN.

Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu LAN/WAN, aby używać tej funkcji. Urządzenie obsługuje EasyMesh, co pozwala na łatwe i szybkie połączenie wielu urządzeń w jedną, spójną sieć, pokrywającą cały obszar bez martwych stref. Dwa zewnętrzne złącza antenowe SMA-F pozwalają podłączenie zewnętrznej anteny, co dodatkowo zwiększa zasięg i jakość połączenia.

Archer NX200 to świetne rozwiązanie zarówno w przypadku połączeń przewodowych, jak i tam, gdzie infrastruktura przewodowa jest niedostępna. Jego dużą zaletą jest prosta konfiguracja Plug & Play – potrzebne będzie zalogowanie się na stronę zarządzania lub pobranie aplikacji Tether (dostępna na Androida oraz iOS). W ten sposób zyskuje się pełen dostęp do ustawień sieci, kontroli rodzicielskiej oraz dostępu.

Warto również dodać, że dzięki zastosowaniu technologii 1024-QAM i MU-MIMO dodatkowo zwiększono wydajność, pozwalając na transmisję do większej liczby urządzeń jednocześnie. Sprawdzi się to zwłaszcza w miejscach, gdzie używa się wielu urządzeń elektronicznych. Wszystkie połączenia chroni szyfrowanie WPA3.

Nowoczesny router TP-Link trafił do sprzedaży w cenie około 1300 PLN.