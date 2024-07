Precyzja przede wszystkim. Armia USA ma pomysł na zwiększenie skuteczności bojowej

Armia USA przyspiesza rozwój wielofunkcyjnego radaru precyzyjnego dla systemu Hypervelocity Gun Weapon

Armia USA przyspiesza rozwój wielofunkcyjnego precyzyjnego radaru (MFPR), mającego wesprzeć przełomowy system broni Hypervelocity Gun Weapon System (HGWS). W tym celu Biuro Szybkich Zdolności i Krytycznych Technologii Armii USA (RCCTO) wydało 8 lipca 2024 roku zapytanie ofertowe, poszukując szczegółowych informacji od przemysłu na temat niezbędnych umiejętności technicznych, obiektów, narzędzi i personelu potrzebnych do stworzenia prototypu MFPR. Dlaczego to tak ważne dla przyszłości Amerykanów? Ano dlatego, że wspomniana broń jest po prostu przepotężna, a jej wpływ na wojnę będzie wręcz przeogromny.

HGWS stanowi znaczący krok naprzód w technologii artyleryjskiej. Ten system ma być zdolny do wystrzeliwania pocisków z bardzo dużymi prędkościami, bo znacznie przewyższającymi tradycyjną artylerię. Ta zdolność wysokiej prędkości zapewnia szybkie i niezwykle precyzyjne dotarcie pocisków do celów, co zwiększa zarówno możliwości obronne, jak i ofensywne. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał HGWS, niezbędny jest zaawansowany system radarowy i dlatego właśnie narodziła się konieczność stworzenia radaru MFPR, który został zaprojektowany, aby spełnić tę potrzebę, dostarczając krytyczne dane do śledzenia i zwalczania szybko poruszających się celów.

Zgodnie z dokumentacją MFPR musi być zdolny do operowania na dostępnych pasmach operacyjnych używanych przez Departament Obrony USA. Powinien dostarczać dokładne dane śledzenia radarowego i wspierać pociski w locie, oferując jednocześnie dalekosiężne, precyzyjne śledzenie z maksymalnym zasięgiem kątowym dla wykrywania, identyfikacji i śledzenia zagrożeń. Dodatkowo radar musi rozróżniać przyjazne pociski od rzeczywistych zagrożeń, zapewniając jednocześnie skuteczne zwalczanie wrogich celów przy minimalizacji ryzyka rażenia sojuszniczych sił. Po tym, jak urzędnicy wybiorą odpowiednich kontrahentów, te firmy będą miały czas do 2027 roku fiskalnego, aby wykazać zdolność do opracowania dwóch funkcjonalnych prototypów MFPR.

Ślący na cele pociski z wyjątkowo wysoką prędkością system HGWS, który ma być wspierany przez zaawansowany radar, ma kilka potencjalnych zastosowań. Może przechwytywać i niszczyć nadchodzące zagrożenia rakietowe, zwalczać wrogie samoloty i drony, niszczyć pozycje artyleryjskie wroga, chronić jednostki morskie przed rakietami przeciwokrętowymi i szybkimi statkami bojowymi, zapewniać szybkie i precyzyjne wsparcie ogniowe dla wojsk lądowych oraz angażować zagrożenia w gęsto zaludnionych obszarach z minimalnymi szkodami pobocznymi. Oczywiście wszystko to poza swoim potencjałem co do odstraszania.