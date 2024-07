Bixby Lite – inteligentny asystent głosowy otrzymuje wersję polską

Polska wersja Bixby Lite pojawia się w telewizorach Samsung z linii Crystal UHD, QLED, Neo QLED, OLED i Excellence Line oraz The Frame z 2024. To dobra wiadomość, ponieważ wszyscy ich użytkownicy zyskują nowe możliwości. Jakie konkretnie?

Jak Bixby Lite zmieni sposób używania telewizorów?

Czym tak w ogóle jest Bixby Lite? To po prostu inteligentny asystent głosowy, opracowany przy współudziale Samsung R&D Institute Poland. Wśród jego funkcji znajduje się między innymi zarządzanie ustawieniami, wyszukiwanie oraz kontrolowanie aplikacji. Jednak główne funkcjonalności dotyczą podstawowej obsługi urządzenia. Aby mieć do nich dostęp, należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.

W celu aktywacji Bixby Lite należy wcisnąć i przytrzymać znajdujący się na pilocie przycisk mikrofonu. Następnie należy powiedzieć komendę. Jaką? Przykładowe to “Kanał pięć”, “Podgłośnij”, “Wycisz”, “Przełącz na telewizję” itp. Mogą być także bardziej złożone, jak “Znajdź śmieszne filmiki na YouTubie”, “Pokaż zwiastuny filmów na 2024” czy “Otwórz ustawienia dźwięku”.

Ogólnie akcje można podzielić na dziwięć głównych kategorii: Kanały, Głośność, Źródło, Otwieranie ustawień / aplikacji, Nawigacja, Multimedia, Wyłączenie telewizora, Wyszukiwanie w YouTube/ Internecie, Pogoda. A jeśli chodzi o modele, na których dostępny jest Bixby Lite, są to:

Crystal UHD DU8002, DU7192, DU7172, DU9072

QLED Q80D, Q77D, Q74D, Q68D ,Q67D, Q60D

Neo QLED QN95D,QN92D, QN90D, QN85D

OLED S95D, S94D, S92D, S90D, S85D

Excellence Line QN900D, QN800D

The Frame 2024

Jeśli masz telewizor z 2023 roku, dobra wiadomość jest taka, że rozpoczęto prace nad aktualizacją oprogramowania również dla starszych modeli.