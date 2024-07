Potrzebna przenośna stacja zasilania? Bluetti ma świetne propozycje – ale tylko przez dwa dni

Niezależność energetyczna to coś, do czego dążą wszyscy. Docenia się ją o każdej porze roku. W lecie przenośna stacja zasilania umożliwi pełen komfort z dala od miasta, w zimie masz jego pewność niezależnie od warunków na zewnątrz (a jak wiadomo, gęsty śnieg może powodować problemy), posłuży również na budowie lub podczas remontu mieszkania, jeśli gniazdka nie zostały jeszcze złożone. A jeśli urządzenie dające energię można kupić taniej, to dlaczego z tego nie skorzystać?

Promocje na wszystkie produkty Bluetti już niedługo

Bluetti ogłosiło, że dniach 16-17 lipca odbędzie się Prime Day – specjalna akcja promocyjna, podczas której możesz wejść w posiadanie “prywatnej elektrowni”… lub urządzenia gromadzącego mniejszą moc. W tym casie obowiązywać będą mocno odczuwalne zniżki oraz będzie można korzystać z atrakcyjnych rabatów. Dlatego możesz zyskać niezależność energetyczną i jeszcze na tym zaoszczędzić!

Zanim podam przykładowe propozycje marki, warto zaznaczyć, że wszystkie są przyjazne dla środowiska i powstały z wykorzystaniem podzespołów wysokiej jakości, co nie tylko przekłada się na ich wysoką wydajność, ale również bezawaryjność oraz żywotność. Przenośne stacje zasilania Bluetti to inwestycja na lata wygodnego użytkowania.

Wśród produktów, jaki otrzymają niższe ceny z okazji Prime Day, można znaleźć:

BLUETTI AC200L – przenośna stacja zapewniająca 2400W mocy wyjściowej. Jest to ilość, która pokrywa zapotrzebowanie większości urządzeń w kamperze lub domu. Pojemność postawowego urządzenia to 2048 Wh, co można zwiększyć modułami dodatkowymi do 8192 Wh. Wspiera sześć metod ładowania (rozdzielone są na gniazdo sieciowe, panele słoneczne, gniazdo zapalniczki samochodowej), a dzięki aplikacji masz nad nią pełną kontrolę. Z okazji Prime Day jego koszt to 1449 euro!

BLUETTI AC180 – przenośna stacja zasilania wyposażona w stałą moc wyjściową 1800W i pojemność 1440Wh. Zaletą są cztery komfortowe sposoby ładowania, a użycie technologii Turbo Charging umożliwia naładowanie od 0 do 80% w zaledwie 45 minut! Zaletą jest także szeroka gama portów wyjściowych, w tym gniazdo AC, USB-A, USB-C, gniazdo 12V DC i ładowanie bezprzewodowe. Na Prime Day cena za tę stację została ustalona na 749 euro;

BLUETTI AC200Max – uniwersalna stacja zasilania, będąca jednym z “przebojów” Bluetti. Zapewnia moc 2200 W i pojemność 2048 Wh z możliwością rozszerzenia do 8192 Wh. Umożliwia ładowanie panelami słonecznymi 900W, dostępna jest także opcja ładowania prosto z gniazda sieciowego 500W. Jednoczesne wykorzystanie obydwu tych źródeł pozwoli osiągnąć aż 1400W, pozwalając na pełne ładowanie w czasie ok. dwóch godzin. Na Prime Day można nabyć je za 1249 euro!



Ale jeśli nie chcesz czekać na Prime Day, możesz już skorzystać z akcji rabatowych, które potrwają do 15 lipca. Na stronie Bluetti możesz zdobyć kupony rabatowe uprawniające do zniżek nawet 350 euro. Kupony obowiązują przy zamówieniach powyżej 1500 euro i są ważne do ostatniego dnia lipca. A za samą subskrypcję newsletter możesz otrzymać bon zniżkowy wartości 50 euro!

Dlatego jeszcze dzisiaj zapisz się na stronie Bluetti i przejrzyj, które oferty interesują Cię najbardziej!