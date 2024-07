Dowód na rosnącą potęgę. Chiny budują nowe okręty podwodne

Chiny budują nowe, jeszcze bardziej zaawansowane podwodne okręty

Tajemnicą nie jest, że Chiny rozwijają się bardzo w zakresie okrętów oraz powiązanych z nimi technologii. Z jednej strony państwo wzmacnia swoją marynarkę, a z drugiej zapewnia sobie cenny towar eksportowy, którego sprzedaje zainteresowanym państwom. Najnowszym tego przejawem jest nowy okręt podwodny państwa o sterze w kształcie litery X, który stanowi znaczący krok w szybkim rozwoju chińskich okrętów podwodnych, prezentując zarówno nuklearne, jak i konwencjonalne innowacje napędowe. Ten okręt został po raz pierwszy dostrzeżony w stoczni Wuchang w Wuhan, a jego forma wskazuje, że jest to albo zupełnie nowy typ, albo iteracja istniejących już okrętów.

I recently acquired this interesting image of the shipyard from 26 April 2024.



On the left, you can see what appears to be a freshly-launched Hangor II-class submarine, the 1st of 8 being built for Pakistan.



You can also see the other, possibly new class of boat. pic.twitter.com/txZO8m8fDe — Tom Shugart (@tshugart3) July 28, 2024

Wedle poczynionych przez ekspertów analiz, budowany przez Chiny okręt podwodny jest jeszcze większy od dotychczasowych projektów (mierzy do nawet 85 metrów, czyli o ponad 8 więcej od np. okrętu Typu 039A). To powiększenie odbija się z pewnością na wyporności, umożliwiając okrętowi np. operowanie z dodatkowym uzbrojeniem lub bardziej zaawansowanymi systemami. Mowa m.in. o wyrzutniach pionowych (VLS), zaawansowanym napędzie lub wyposażeniu do misji specjalnych, choć to tylko i wyłącznie spekulacje. Nie to, co obecność steru w kształcie litery X, który z pozoru może nie być niczym specjalnym, ale w praktyce zarówno potwierdza poziom zaawansowania Chin w zakresie morskich jednostek, jak i obiecuje wnieść potęgę floty podwodnej państwa na nowy poziom.

***BREAKING***

Here-> https://t.co/O8qGzHHTzU



Defense expert @tshugart3 found a new type of submarine in China. First with X-form rudders, also may have VLS. pic.twitter.com/qholRCA3XE — H I Sutton (@CovertShores) July 28, 2024

Nie jest to przesadą, bo konfiguracja steru w kształcie litery X zapewnia lepszą manewrowość, efektywność i bezpieczeństwo. Zmniejsza również akustyczną sygnaturę okrętu podwodnego w różnych warunkach operacyjnych, co czyni go idealnym do operacji w obszarach przybrzeżnych, takich jak Morze Południowochińskie. Nie bez powodu więc ten typ steru zyskuje na popularności na całym świecie. Tyle tylko, że Chiny po raz pierwszy zdecydowały się na niego w podwodnym okręcie załogowym, bo do tej pory stosowały go tylko w bezzałogowcach.

Nowy okręt podwodny Chin z rufowym sterem w kształcie litery X i wydłużonym kadłubem oznacza znaczący rozwój w zdolnościach morskich państwa. Niezależnie od tego, czy ten projekt reprezentuje nowy typ, czy jedynie ewolucję istniejących okrętów Typu 039, podkreśla to niesłabnące zaangażowanie kraju w rozwijanie technologii okrętów podwodnych.