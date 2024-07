Oto przepis na dominację w powietrzu. Potężny myśliwiec Tempest trafił na wystawę

Myśliwiec Tempest doczekał się specjalnej prezentacji. Co z niej wynika?

Aktualnie w gronie państw, które starają się osiągnąć i tak naprawdę w ogóle nakreślić to, czym dokładnie będą “myśliwce nowej ery”, bo szóstej generacji, znajduje się m.in. Wielka Brytania. Ta stoi na czele programu Tempest, współpracując z wieloma firmami, a nawet krajami, które obejmują już Włochy i Japonię. W ten program zaangażowanych jest też wiele firm (Leonardo, Rolls-Royce czy MBDA UK) z BAE Systems na czele, a prace wrą już od kilku lat. Owoc programu Tempest ma polecieć w 2027 roku i zdefiniować nową erę walki powietrznej już do 2035 roku, ale już dziś możemy podejrzeć jego najnowszą formę, która to została właśnie zaprezentowana na Salonie Lotniczym Farnborough 2024.

Unpack the future of combat air ✈️



Click through the images below to find out more…https://t.co/ANnrEsH0VZ pic.twitter.com/8itOJTE8mc — BAE Systems Air (@BAESystemsAir) June 19, 2024

Ujawnienie najnowszej iteracji międzynarodowego myśliwca nowej generacji Tempest oznacza istotny krok w ewolucji programu. Nowa konfiguracja, która została specjalnie dostosowana do zwiększenia zasięgu i utrzymania znacznej ładowności, przedstawiła się światu w ciekawym momencie, bo w obliczu narastających obaw ze strony Włoch i Japonii dotyczących przyszłości tego programu. Nowy model Tempest w skali 1:1 podkreśla istotne zmiany projektowe, co widać m.in. po jeszcze większym skrzydle ze zmodyfikowanym planem delta, gwarantującym miejsce na jeszcze większa ilość paliwa oraz możliwość latania z okazalszym arsenałem.

Jednocześnie mimo zwiększenia swoich rozmiarów, najnowsza konfiguracja Tempest nadal priorytetowo traktuje niewykrywalność, co jest krytycznym wymaganiem dla myśliwców szóstej generacji. Modyfikacje skrzydeł obejmują teraz niemal prostą krawędź spływu, zwiększając tym samym efektywność aerodynamiczną przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wykrywalności. Dysze silnika są również dobrze osłonięte przez tylną część kadłuba, a wcześniejsze problemy z profilem stealth zostały w pełni wyeliminowane. Projektanci przeszli nawet do zupełnie nowego profilu nosa, stawiając na konwencjonalną w projektach stealth, bo niewykrywalną przednią część kadłuba i wlotów silnika, która jest podobna do tych obecnych w F-22 Raptor.

Niedawna zmiana rządu w Wielkiej Brytanii doprowadziła do przeglądu wydatków na obronność, co zwiększa obawy dotyczące przyszłego finansowania i priorytetów programu. Nowy rząd może i uznaje znaczenie projektu Tempest, ale nie zobowiązał się jeszcze do planów wydatków obronnych poprzedniej administracji. Ta niepewność skłoniła Włochy i Japonię do poszukiwania klarowności co do zaangażowania Wielkiej Brytanii w projekt. Jednocześnie zaangażowane firmy kontynuują realizację projektu, podkreślając jego potencjał do znaczących postępów w zakresie zdolności bojowych w powietrzu, które zwiększy broń energetyczna, nowoczesny silnik czy zintegrowany rozrusznik elektryczny.

New #GCAP concept imagery for @FIAFarnborough from partners nations of UK, Japan, and Italy, showing major changes in the wing and aft fuselage/empennage elements of the design… pic.twitter.com/yWEKGOG0vB — Gareth Jennings (@GarethJennings3) July 21, 2024

Koncepcja myśliwca Tempest stanowi kluczowy element przyszłych strategii walki powietrznej dla Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii. Jego ulepszenia konstrukcyjne, skoncentrowane na zasięgu i ładowności, są odpowiedzią na ewoluujące wymagania nowoczesnych działań wojennych. Jednak przyszłość programu zależy od decyzji politycznych i zobowiązań finansowych w nadchodzących miesiącach.