Google Gemini jest teraz zasilany nowym modelem. Na co pozwoli Gemini 1.5 Flash?

Wcześniej asystent czatu Gemini AI działał na modelu Gemini 1.0 Pro. Teraz Google zastępuje go nowszą wersją – Gemini 1.5 Flash. Czego można się spodziewać, model ten oferuje lepszą prędkość i wydajność w porównaniu do poprzednika. Ponadto obsługuje okno kontekstowe o długości 32 tys. tokenów, czyli czterokrotnie większe niż długość kontekstu 8 tys. w wersji 1.0 Pro.

Gemini 1.5 Flash – nowa jakość już gotowa

Jak podaje Google na swoim blogu: “model 1.5 Flash ma dłuższe okno kontekstu i większą wydajność, dzięki czemu zapewnia nowe sposoby tworzenia, interakcji i współpracy z Gemini. Dłuższe okno kontekstu sprawia, że Gemini może przetworzyć większą ilość treści w przypadku każdego prompta, pomagając w rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów i zwiększając produktywność podczas odkrywania i analizowania informacji.” Dzięki szkoleniu przez Gemini 1.5 Pro w procesie zwanym “destylacją” radzi sobie lepiej z podsumowaniami, ekstrakcją danych z długich dokumentów, tabel itp.

Oprócz nowego modelu użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do dodatkowych informacji na tematy bezpośrednio w odpowiedziach Gemini. Dzięki linkom do treści powiązanych z promptami można zgłębiać interesujące Cię tematy. Google wyświetli linki do treści pomocniczych na końcu akapitu, podobnie jak robi to Copilot firmy Microsoft. Linki te pomogą użytkownikom dokładniej poznać odpowiedzi udzielone przez Gemini.

Gemini w Wiadomościach Google wchodzi do użytku w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Umożliwia użytkownikom tworzenie projektów wiadomości, omawianie pomysłów, planowanie wydarzeń i wykonywanie innych czynności. Nowy model jest już dostępny i możesz skorzystać z niego w dowolnej chwili.