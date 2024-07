Intel żegna się z procesorami 14 nm. Koniec produkcji 10. generacji, a 12. też hamuje

Historia rodziny procesorów Intel Comet Lake dziesiątej generacji Intela dobiegła końca po prawie czterech latach obecności na globalnych na rynkach. Warto podkreślić, że wciąż oferują wysoką wydajność, a nie bez znaczenia jest także cena. Ponieważ to modele starsze, są znacznie tańsze od nowszych i mogą stanowić ciekawą propozycję dla każdego, kto chce mieć procesor solidny, a nie wydawać dużo.

Intel robi porządki w swoich produktach

Technologia 14 nm uchodzi obecnie za przestarzałą, a Intel stwierdził, że będzie stopniowo wycofywać z rynku wykonane w niej procesory. Dotyczy to zarówno modeli klienckich, jak i profesjonalnych, np. Xeon W-1250. Jeśli ktoś je posiada lub dopiero niedawno nabył, dobra informacja – producent planuje świadczyć usługi gwarancyjne przez określony okres.

Zapewne do wycofania rodziny Comet Lake przyczyniło się nie tylko wprowadzenie nowych generacji, ale również fakt, że udział tych modeli na rynku wynosi zaledwie ok. 1%, a więc nie zmieni to globalnego obrazu. Jednak jest to symboliczny koniec ery procesorów 14 nm.

Czytaj też: Jesień będzie należeć do Intela. Core Ultra 200 “Lunar Lake” we wrześniu, “Arrow Lake” w październiku

Ale na tym nie koniec, cóż – końców. Intel ogłosił także zaprzestanie produkcji jednego z najwyższej klasy procesorów SKU z linii Alder Lake 12. generacji – modelu Core i9-12900KS . To może zaskakiwać, ponieważ ma on około dwóch lat, ale biorąc pod uwagę, że było to wydanie „Special Edition” z ograniczonym harmonogramem dostaw i wydawania, można było się tego spodziewać. Procesor jako pierwszy w historii osiągnął częstotliwość taktowania 5,8 GHz, ale został wyprzedzony przez swoich następców „KS”, przy czym 13900KS osiągnął częstotliwość 6,0 GHz, a najnowszy 14900KS osiągnął prędkość 6,2 GHz.

Chociaż Intel nie zapowiedział wstrzymania produkcji procesorów 12. generacji, wygląda na to, że wkrótce to nastąpi, ponieważ procesory 13. i 14. generacji w większości je zastąpiły. Mimo to wielu graczy uważa, że ​​procesory 12. generacji są godne uwagi, biorąc pod uwagę ich atrakcyjne obniżone ceny i dużą wydajność.