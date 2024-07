Nowy typ baterii w iPhone 16 Pro Max? Ma być łatwiejsza do wymiany.

Unia Europejska wpływa na kształt iPhone’ów

Najbardziej spektakularnym objawem jest oczywiście niedawna informacja, że oprogramowanie w wersji EU nie otrzyma Apple Intelligence, udostępnianie pulpitu smartfonu na komputerze i paru innych rozwiązań. Z drugiej jednak strony UE wymusza także zmiany prokonsumenckie, takie jak choćby wymuszenie na Apple użycia portów USB-C, dopuszczenie alternatywnych sklepów z aplikacjami, dopuszczenie alternatywnych dostawców płatności do modułu NFC w iPhone’ach, a także rozliczne inicjatywy dotyczące naprawialności urządzeń.

iPhone 15 Pro Max

Apple oczywiście poczynił kilka ustępstw w tej materii także na swoim amerykańskim poletku – niechętnie, ale jednak. UE domaga się także, by przeznaczone na rynek konsumencki urządzenia zawierające akumulatory miały możliwość łatwej wymiany tychże – legislacja ma oczywiście na celu zredukowanie produkcji elektrośmieci. To nie oznacza, że powrócimy do czasów, w których zdejmowało się plastikowe plecki zamocowane na zatrzask i wymieniało się baterię – ale sama procedura ma być znacznie łatwiejsza i mniej ryzykowna dla sprzętu i serwisów.

iPhone 16 Pro Max będzie pierwszy, ale nie ostatni

Raporty sugerują, że taką zmianę zobaczymy najpierw w iPhone 16 Pro Max. Na czym ma polegać? Otóż dobrze znane plastikowe folie, stanowiące obudowę baterii mają być tam zastąpione metalową obudową. Zamiast walczyć z klejem, którym mocowana jest bateria, w nowej konstrukcji wystarczy podłączyć tę obudowę do odpowiedniego prądu, który dzięki technologii „electrically induced adhesive debonding” (odklejanie indukowane elektrycznie) upłynni klej i pozwoli bez trudu zdemontować akumulator.

Jeśli eksperyment się powiedzie i spełni warunki UE, to najprawdopodobniej w kolejnych latach bateria z metalową obudową trafi także do pozostałych modeli. Nowa obudowa poza łatwym demontażem ma także inne zalety, metal znacznie lepiej odprowadza ciepło, co może w końcu zachęci Apple’a do przyspieszenia ładowania. Na to przyjdzie jednak poczekać zapewne do przyszłego roku, a może dłużej – UE dała producentom czas do 2027 roku na dostosowanie się do nowych regulacji.

