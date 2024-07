Już wkrótce na polskim rynku zadebiutuje nowy skandynawski sklep. W ofercie znajdziemy największe znane marki i produkty skandynawskie

Na polskim rynku przybywa różnorodnych serwisów e-commerce, co daje klientom o wiele większy wybór. Jeśli jesteście fanami skandynawskich marek i macie swoje ulubione produkty, teraz będziecie mogli kupić je w sklepie internetowym coolshop.pl, który wkrótce zadebiutuje w naszym kraju. W ciągu ostatnich pięciu lat Coolshop mocno się rozrósł, zwiększając swoje przychody niemal trzykrotnie – 357,2 mln zł w 2019 r. do prawie 1 mld zł w 2023 r. Wzrost tyczy się też kapitału. Sklep został założony w Danii w 2002 roku i obecnie jest częścią grupy Cool Group, skupiającej 18 firm i organizacji oraz 800 pracowników z 8 branż, działających w 14 krajach.

W Skandynawii Coolshop jest jednym z liderów rynku e-commerce i prężnie się rozwija, działając już na 9 rynkach obejmujących 1/3 Europy. Do obsługiwanych 2 milionów stałych klientów dojdą też Polacy, który będą mogli wybierać spośród niemal 45 tys. produktów największych znanych marek, a także licencjonowanych produktów, w tym duńskich, szwedzkich i norweskich firm, zgodnych z duchem skandynawskiej filozofii. Co istotne, nie trzeba wykupować żadnych subskrypcji, a ceny na coolshop.pl będą naprawdę atrakcyjne.

Nad pracą polskiego oddziału Coolshop czuwać będzie lokalny zespół prowadzony przez Andrzeja Rzyma, wcześniej przez wiele lat związanego z duńską firmą Dangaard Group.

Pragniemy nieustannie się rozwijać, dlatego bardzo cieszymy się z otwarcia naszego oddziału w Polsce oraz możliwości dostarczania odbiorcom produktów największych marek, a także skandynawskich firm, wyróżniających się przywiązaniem do prostoty, użyteczności i wyjątkowego designu. Liczymy na to, że polscy konsumenci nas docenią. Coolshop to podstawa naszej działalności i jesteśmy niezwykle dumni z bycia częścią grupy wielu świetnych firm. Jednak biznes, a co za tym idzie pieniądze, stają się cenne dopiero wtedy, gdy wydajesz je na innych. Dlatego warto też wspomnieć o naszej fundacji CoolUnite, która pomaga chorym i bezbronnym dzieciom – mówi Mark, Nielsen, prezes i współzałożyciel Coolshop oraz Cool Group.