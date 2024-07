Nadchodzą dyski SSD jakich świat nie widział. Kioxia wypuszcza pamięci flash o rekordowej gęstości zapisu

Japońska Kioxia rozpoczyna próbne dostawy najnowszych pamięci flash w standardzie NAND, w których zastosowano ósmą generację technologii BiCS FLASH 3D. Komórki pamięci umieszczane są w nich wielowarstwowo, wpływając na zwiększenie gęstości zapisu przy jednoczesnym ograniczeniu fizycznego rozmiaru kości. Wrażenie robi nie tylko zwiększenie prędkości pracy interfejsu pamięci (do 3,6 Gb/s), ale również wyższa wydajność zapisu. Przy 16-warstwowej architekturze pojedyncza kość pamięci od Kioxia może osiągnąć pojemność nawet 4 TB.

Warto zaznaczyć, że taka ilość danych może zmieścić się na pojedynczym chipie o wymiarach zaldwie 11,5 x 13,5 mm i wysokości 1,5 mm. Chipy Kioxia bazujące na technologii BiCS FLASH 3D pracują w oparciu o pamięć flash typu QLC (Quad-Level Cell), a więc przechowującej aż cztery bity informacji w jednej komórce pamięci. W dodatku mamy to do czynienia z technologią CBA (CMOS directly Bonded to Array), w której każda płytka CMOS i płytka macierzy komórek są produkowane osobno w optymalnym stanie, a następnie łączone ze sobą Wiemy już, że rozwiązanie zamierza wykorzystać w praktyce firma Pure Storage, do której trafiło próbne zamówienie.

Pure Storage zapowiadała już wcześniej, że już w przyszłym roku zadebiutuje na rynku z dyskiem SSD o pojemności 150 TB, a na 2026 ma ambitny plan nośnika o pojemności 300 TB. Oczywiście nie chodzi tu o rozwiązania dla szerokiego rynku konsumenckiego, ale osiągnięcie Kioxia zdecydowanie podbija wyścig na pojemności dysków SSD przy zachowaniu relatywnie przystępnej ceny. A to zdecydowanie jest ich ostatnio słowo, bo według zapowiedzi Japończyków z okolic kwietnia, do 2031 roku miałyby powstać pamięci 3D NAND składające się z nawet 1000 warstw (obecna generacja ma ich 218).

Czytaj też: Choć jest 100 000 razy cieńszy od włosa, to rewolucjonizuje nośniki pamięci. Nowy materiał powstał w Chinach

Pamięci QLC 2 Tb to nie jedyna nowość w ofercie Kioxia, bo firma rozszerzyła swoje portfolio również o pamięci QLC 1 Tb. Tu chodzi głównie o optymalizację pod kątem wydajności (30% szybszy zapis sekwencyjny i poprawa opóźnień odczytu o 15%). Tu warto wspomnieć, że to właśnie 1 Tb QLC zostanie znajdzie się w konstrukcji klienckich dysków SSD i urządzeń mobilnych.