Kup wybrany model iPhone’a w Plusie lub w Plushu i otrzymaj zwrot gotówki

Zwrot gotówki przy zakupie wybranych modeli iPhone w Plusie oraz Plushu

Zakup nowego smartfona to nie lada obciążenie dla portfela, zwłaszcza jeśli marzy nam się model z wyższej półki. iPhone’y bez wątpienia są jednymi z droższych urządzeń, więc wszelkie promocje witamy z otwartymi ramionami. Teraz w Plus i Plush można zakupić iPhone’a i otrzymać zwrot części wydanych pieniędzy. Zwykle w takich akcjach biorą udział urządzenia najnowsze, jednak zielony operator oferuje nam trochę starsze iPhone’y, których ceny też są dużo korzystniejsze. W dodatku Apple wciąż zapewnia im wsparcie, więc o aktualizacje nie ma się co martwić.

Jeśli więc chcielibyście wypróbować iPhone’a, to naprawdę dobra okazja, bo część wydanych na niego pieniędzy zostanie wam zwrócona. Cashback otrzymamy przy zakupie następujących modeli:

iPhone 11 64 GB za 2249 zł, 299 zł na start oraz 12 rat po 162,49 zł/mies.

iPhone SE 2022 64 GB za 2399 zł łącznie, 299 zł na start oraz 12 rat po 175 zł/mies.

iPhone 14 Plus we wszystkich wariantach pamięci: iPhone 14 Plus 128 GB za 3800 zł, 599 zł na start oraz 12 rat po 266,67 zł/mies. iPhone 14 Plus 256 GB za 4199 zł, 699 zł na start oraz 12 rat po 291,67 zł/ mies. iPhone 14 Plus 512 GB za 4599 zł, 699 zł na start oraz 12 rat po 324,99 zł/mies.



By otrzymać zwrot w wysokości 400 złotych, należy zakupić objęty promocją iPhone, a następnie wysłać SMS o treści BONUS na nr 661 000 883. Zwrot będziemy mogli wypłacić w bankomacie sieci Euronet. Szczegóły promocji oraz regulamin akcji na stronie www.plus.pl/bonus-od-plusa