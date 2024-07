Uważaj na te pięć rzeczy, a Twój laptop pożyje dłużej

Jakie niebezpieczeństwa mogą zagrozić Twojemu laptopowi? Lista jest długa – zaczynając od szkodników i wirusów, ktore mogą sprawić, że stracisz nad nim kontrolę, a Twoje dane zostaną wykasowane, kończąc na przypadkowym zalaniu napojem lub przegrzaniem (o co w upały nietrudno). W poniższym tekście prezentuję pięć groźnych w skutkach sytuacji, które mogą poskutkować krótszą żywotnością urządzenia.

Laptop nie lubi się z wysokimi temperaturami

Nie będzie dla nikogo nowością, że ciepło wpływa bardzo negatywnie na działanie laptopa, a dłuższe przegrzanie może doprowadzić do awarii płyty głównej, pamięci i innych żywotnych elementów maszyny. Dlatego każda ma system chłodzenia z wiatraczkami. Słychać je zwłaszcza przy maszynach gamingowych, gdy podzespoły nagrzewają się błyskawicznie, dlatego ich praca jest bardzo intensywna.

Jednak gdy mamy upalne lato – jak lipiec 2024 – powietrze samo w sobie jest bardzo gorące, więc w naturalny sposób wydajność chłodzenia spada. W dodatku wysycha pasta termoprzewodząca, znajdująca się na istotnych elementach maszyny. Co zatem robić, aby z niej korzystać i mieć pewność, że laptop nie ulegnie uszkodzeniu? Przede wszystkim unikaj używania go w pełnym słońcu. Jeśli korzystasz w pomieszczeniu z wiatraczka lub stojącego wentylatora, niech laptop znajdzie się w jego zasięgu.

Jeśli czujesz, że laptop jest bardzo gorący, najlepiej zrobić co najmniej kwadrans przerwy, aby jego wnętrze ostudziło się i podzespoły nie były zbytnio rozgrzane. Pamiętaj także o ustawianiu urządzania tak, żeby wyloty wentylacji nie były zasłonięte.

Wiatraczki mają znaczenie

Jednym z kluczowych elementów wydajności chłodzenia w laptopie są wiatraczki. Podobnie jak w przypadku desktopów, w miarę pracy osadzają się na nich kurz i zanieczyszczenia, w efekcie spowalniając ich działanie oraz znacznie zmniejszając wydajność pracy. W końcu może dojść do całkowitego zablokowania, co może okazać się dla urządzenia zabójczym ciosem.

Dlatego tak istotne jest ich regularne czyszczenie. W tym celu wystarczy zazwyczaj zdjąć tylną klapę, a następnie usunąć zanieczyszczenia, korzystając ze sprężonego powietrza lub bawełnianych wacików na patyczku. Jeśli nie czujesz się na siłach, możesz zanieść laptopa do czyszczenia w serwisie. W takim miejscu mogą także uzupełnić wyschniętą pastę termoprzewodzącą. Usługa nie jest droga, a korzyści ogromne.

Laptop naładowany i podpięty – źle

Wiele osób ładuje laptopa do 100%, a potem pozostawia go podpiętego, aby korzystać z urządzenia i nie tracić zgromadzonej mocy. Nie jest to dobre rozwiązanie. Jak wykazały liczne badania, taka praktyka sprawia, że akumulator szybciej się zużywa. Oczywiście zużycie to nie nastąpi z dnia na dzień, jednakże ma realny wpływ na żywotność zasilania.

Innymi słowy – im częściej będziesz zostawiać laptopa naładowanego na 100% z podpiętym kablem zasilania, tym szybciej zauważysz, że musisz go coraz częściej ładować. Tu jednak warto zauważyć, że niektóre urządzenia mają wbudowany mechanizm, który odcina zasilanie, gdy akumulator ma 100% naładowania. W takich przypadkach to oczywiście nie szkodzi, jednak nie jest to jeszcze powszechne rozwiązanie.

Chłód jest dla laptopa równie zabójczy, jak ciepło

Za ciepło – źle, za mino- też źle. Niska temperatura może wiązać się z osadzaniem we wnętrzu laptopa wilgoci, co jest równie groźne, jak przegrzanie. Dotyczy to oczywiście również wilgotnego otoczenia. Wilgoć na podzespołach może prowadzić nawet do spięcia, które natychmiast uszkodzi laptopa.

Dlatego właśnie nie jest zalecane korzystanie z takiego urządzenia na zewnątrz przy niskich temperaturach, a po wniesieniu urządzeniu z chłodu do ciepłego wnętrza dobrze odczekać chwilę, dopóki nie nagrzeje się do temperatury pokojowej.

Laptop też czuje!

Jeśli Twój laptop nie jest zbudowany zgodnie ze specyfikacjami wojskowymi, dlatego musisz uważać na to, jak się z nim obchodzisz! Niektóre laptopy mają elastyczne podstawy i pokrywy wyświetlaczy. Jeśli laptop jest również ciężki, całość może się wygiąć, jeśli podniesiesz laptopa za krawędzie, a to zgięcie może spowodować uszkodzenie elementów wewnątrz systemu.

Nieostrożne obchodzenie się może również spowodować obciążenie zawiasu wyświetlacza, zwłaszcza jeśli masz zwyczaj gwałtownego otwierania pokrywy. Takie szarpanie może spowodować też przerwanie przewodów kamery i wyświetlacza. Dlatego zawsze należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.