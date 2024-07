Nadchodzące układy Lunar Lake i Arrow Lake-S ujawnione przez zestawienia CPU-Z. Są jakieś zaskoczenia?

Jeśli informacje są dokładne, portfolio Intela powiększy się o co najmniej sześć modeli Arrow Lake-S, które mają zostać wprowadzone na rynek w październiku oraz ośmiu modeli Lunar Lake, które Intel może zaprezentować we wrześniu. A co istotne, na liście zmian wymieniono także kilka procesorów Ryzen 9000 Granite Ridge i APU Ryzen AI 300 Strix Point.

Lunar Lake i Arrow Lake-S – co o nich wiemy?

Ostatnie przecieki donosiły, że w dniu oficjalnej premiery premiery linia Arrow Lake-S będzie obejmowała co najmniej 13 jednostek SKU. Ale póki co przeciek podaje nam nazwy sześciu modeli, w tym pary wariantów Core Ultra 9, Core Ultra 7 i Core Ultra 5. Flagowiec to Core Ultra 9 285K, 24-rdzeniowy układ z taktowaniem do 5,5 GHz. Prawdopodobnie będzie oferować do 36 MB pamięci podręcznej L3 i mieć TDP na poziomie 125 W.

A wszystkie jednostki to:

Core Ultra 9 285K

Core Ultra 9 275

Core Ultra 7 265K

Core Ultra 7 255

Core Ultra 5 245K

Core Ultra 5 240

Jeśli chodzi o Lunar Lake, tutaj mamy flagowca Core Ultra 9 288V. Układ ten ma osiem rdzeni i maksymalną częstotliwość w trybie boost 5,1 GHz. Co ciekawe, na liście nie ma Core Ultra 5 238V, który pojawiał się we wcześniejszych przeciekach. Mamy za to układy:

Core Ultra 9 288V

Core Ultra 7 268V

Core Ultra 7 266V

Core Ultra 7 258V

Core Ultra 7 256V

Core Ultra 5 236V

Core Ultra 5 228V

Core Ultra 5 226V

Czytaj też: Jesień będzie należeć do Intela. Core Ultra 200 “Lunar Lake” we wrześniu, “Arrow Lake” w październiku

Duży wybór procesorów to bardzo pozytywna wiadomość zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Będzie można lepiej dopasować konkretny układ pod kątem konkretnych potrzeb. Oficjalna premiera układów Lunar Lake i Arrow Lake-S nastąpi na jesieni, ale póki co ceny nie zostały podane.

A co ze wspomnianymi na wstępie jednostkami AMD? Tutaj widzimy:

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T)

AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T)

AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T)

AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) Granite Ridge (Zen 5).

AMD Ryzen AI 9 HX 375 (4x Zen 5 + 8x Zen 5c)

Ryzen AI 9 365 (4x Zen 5 + 6x Zen 5c) Strix Point APUs

AMD Ryzen 9 8945H

AMD Ryzen 7 8845HS (Hawk Point)

Jak widać AMD nie chce być gorsze od konkurenta i również planuje spore poszerzenie portfolio.