Zniszczy myśliwce i najmniejsze drony. Powstało nowe przeciwlotnicze arcydzieło

Najnowszy MANPADS od MBDA chce zrewolucjonizować przeciwlotnicze możliwości

MBDA, czyli przodujący na rynku europejski producent obrony, zaprezentował na Farnborough International Airshow 2024 swój najnowszy Man Portable Air Defence System (MANPADS), czyli rozwiązanie VSHORAD (Very Short Range Air Defence). Mowa więc o przeciwlotniczej broni, której gabaryty są na tyle niewielkie, że można ją transportować i wykorzystywać bez potrzeby stosowania rozbudowanej infrastruktury czy systemów bojowych. Nie jest to wprawdzie sprzęt do niszczenia najbardziej zaawansowanych zagrożeń lotniczych, czyli np. pocisków, ale ma poradzić sobie ze zwalczaniem nie tylko śmigłowców, ale też małych dronów, a nawet myśliwców.

Zestawy przeciwlotnicze Mistral, czyli francuskie MANPADS

To najnowsze dzieło MBDA to przykład naddźwiękowego pocisku “odpal i zapomnij”, który jest wyposażony w zaawansowany osprzęt wyszukiwania i obierania celu, wyróżniający się swoją możliwością przetwarzania obrazu. Dodatkowo specyficzny projekt tego pocisku gwarantuje bezproblemową integrację z obecnymi i przyszłymi pojazdami wyposażonymi w automatyczne wieżyczki. Jest też ciekawą podstawą dla systemów przeciwlotniczych, co potwierdza plan jego integracji z systemem Sky Warden, który jest zaprojektowany do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych.

Przenośny charakter tego pocisku sprawia, że jest on szczególnie odpowiedni dla wojsk powietrznodesantowych i sił amfibijnych, zapewniając znaczącą przewagę taktyczną zwłaszcza w dynamicznych środowiskach bojowych. W porównaniu do istniejących systemów VSHORAD nowa propozycja od MBDA ma wyróżniać się ulepszonymi środkami zaradczymi przeciwko dronom, lepszą mobilnością, zdolnościami integracyjnymi, przyjaznym interfejsem użytkownika i wysoką precyzją namierzania.

Ten zaawansowany pocisk, który został opracowany pierwotnie dla Armii Włoskiej, jest aktualnie gotowy do wprowadzenia na rynek międzynarodowy. Został wprawdzie opracowany w ramach odpowiedzi na wymagania operacyjne wyrażone przez Armię Włoską w zeszłym roku, ale jego charakterystyki i parametry wydajności są w pełni zgodne ze standardami NATO.