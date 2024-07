Microsoft Store otrzymuje w końcu funkcję, która powinna być w nim od zawsze

Osoby biorące udział w programie Windows Insider mogą korzystać z nowości przed wszystkimi. Pozostali użytkownicy muszą póki co czekać, aż zakończą się jej testy, a jeśli ich wynik będzie pomyślny, wówczas zostanie ona wprowadzona dla wszystkich. O czym mowa?

Microsoft Store z wyszukiwaniem w Bibliotece

Użytkownik portalu X o nicku “PhantomOfEarth” zauważył, że aplikacja Microsoft Store ma teraz pole wyszukiwania w sekcji „Biblioteka”. Umożliwi to użytkownikowi znalezienie aplikacji lub gry w osobistej bibliotece bez konieczności nadmiernego przewijania lub korzystania z głównego wyszukiwania w sklepie. Ale uwaga – Microsoft testuje nowe pole wyszukiwania z ograniczoną grupą Insiderów, co oznacza, że ​​nie każdy Insider może uzyskać dostęp do nowej funkcji.

To z pewnością niezwykle praktyczne rozwiązanie dla osób, które mają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt aplikacji w swojej bibliotece. Dzięki możliwości szybkiego ich odnalezienia łatwiej dokonywać aktualizacji czy instalacji nowych apek.

fot.: PhantomOfEarth

To miłe, że Microsoft wprowadza przydatne zmiany w swojej aplikacji, ale nadal brakuje niektórych z najbardziej oczekiwanych funkcji w Microsoft Store, takich jak możliwość odinstalowania lub ukrycia programów w sekcji Biblioteka. Jednakże progres jest, więc może kolejne wersje testowe przyniosą również i takie rozwiązania?