Najnowsze składaki Samsunga już w sprzedaży w Plusie

Długo czekaliśmy na premierę Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, a potem producent kazał nam jeszcze poczekać na ich regularną sprzedaż, ale w końcu tegoroczne składaki trafiły na sklepowe półki, w tym również do sprzedaży w Plusie. Jeśli macie zamiar zdecydować się na jeden z modeli, warto wcześniej zastanowić się nad tym, co zrobicie ze swoim starszym smartfonem. Zielony operator ma tutaj świetną propozycję. Można skorzystać z programu Plus Odkup. To sposób na obniżenie ceny telefonu poprzez odsprzedanie obecnego modelu. Dzięki temu finalny koszt zakupu takiego Galaxy Z Fold 6 może być niższy nawet o 1000 złotych.

Jeśli chodzi o same ceny poszczególnych wariantów, te w Plusie prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256GB – 499 zł na start i 12 rat po 391,67 zł – łącznie 5199,04 zł,

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/512GB – 549 zł na start i 12 rat po 433,33 zł – łącznie 5748,96 zł,

Samsung Galaxy Z Fold 6 5G 12/512GB – 898 zł na start i 12 rat po 691,75 zł – łącznie 9199 zł.

Jak jednak wspomniałam na początku, można jeszcze skorzystać z dodatkowej promocji. Wystarczy do 11 sierpnia kupić jedno z powyższych urządzeń, wypełnić odpowiedni formularz i po jego akceptacji otrzymamy smartwatch Galaxy Watch 6 LTE. Jego cena wynosi obecnie około tysiąca złotych, więc to naprawdę wartościowy prezent. Należy tylko pamiętać, że liczba urządzeń jest ograniczona. Więcej o promocji znajdziecie w regulaminie na stronie plus.pl/premiera-samsung.

Galaxy Z Flip 6 oferuje w tym roku kilka ciekawych ulepszeń, takich jak odporniejsza obudowa wykonana z Armor Aluminium, mniejsze zagięcia na składanym ekranie czy ulepszony zawias. Boki obu tegorocznych składaków zostały spłaszczone, dzięki temu mamy spójny wygląd z tegoroczną serią Galaxy S24. Ponadto Samsung oferuje nam pojemniejszą baterię 4000 mAh. Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Gen 3, który odpowiada tutaj za wydajność. Do dyspozycji mamy dwa ekrany. Zewnętrzny 3,4”, Super AMOLED z odświeżaniem 60 Hz i wewnętrzny 7,6”, z dynamicznym odświeżaniem 1-120 Hz i jasnością szczytową 2600 nitów. Po stronie aparatów dostajemy 10-megapikselową kamerkę do selfie i podwójną konfigurację umieszczoną nad ekranem zewnętrznym – 50 Mpix + 12 Mpix.

Galaxy Z Fold 6 może natomiast pochwalić się znacznie cieńszą konstrukcją o grubości 12,2 mm, a więc o półtora milimetra cieńszą niż w ubiegłym roku. Zwiększyła się też jego szerokość, dzięki czemu ekran zewnętrzny ma teraz 6,3”. Ten składany oferuje przekątną 7,6”. W obu przypadkach zastosowano ekrany Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 1-120 Hz. Różni je rozdzielczość, wynosząca odpowiednio 2376×968 pikseli i 2160×1856 pikseli dla zewnętrznego i wewnętrznego wyświetlacza. I tutaj znajdziemy Snapdragona 8 Gen 3, a za zasilanie odpowiada akumulator 4400 mAh. Aparatów na pokładzie Folda znajdziemy więcej. Przedni pod ekranem 4 Mpix, drugi do selfie 10 Mpix oraz trzy z tyłu – 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix.

Tegoroczne składaki dostały też wsparcie dla Galaxy AI, więc ich właściciele będą mogli korzystać ze wszystkich nowoczesnych funkcji sztucznej inteligencji, dodatkowo dostosowanych pod kątem składanych ekranów.