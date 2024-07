Najnowsze urządzenia Samsung Galaxy już dostępne w przedsprzedaży w Plusie

Kiedy 10 lipca Samsung ogłosił tegoroczne nowości, Plus praktycznie od razu dodał je do swojej oferty, przy okazji proponując nam te sprzęty w świetnej promocji, która potrwa do 23 lipca. W jej ramach najnowsze Samsung Galaxy Z Fold6 5G oraz Samsung Galaxy Z Flip6 5G można kupić w atrakcyjnych cenach i zyskać nawet 800 zł. Do składaków dostaniecie też oryginalne etui, dzięki któremu wasze urządzenie będzie chronione przed różnymi codziennymi wypadkami. Dla Galaxy Z Fold 6 przygotowano S Pen Case o wartości rynkowej 449 zł, natomiast dla modelu z klapką dostaniemy Flipsuit Case o wartości rynkowej 219 zł.

Podczas wyboru smartfona warto też zastanowić się nad tym, co zrobimy ze starym. Jeśli poprzednie urządzenie nadal jest sprawne i w dobrym stanie, można rozważyć skorzystanie z Programu Odkup, w ramach którego można zyskać środki, odsprzedając swój używany telefon. W zależności od modelu oraz stanu urządzenia otrzymać można od 600 do 3000 zł.

Oto pełna lista urządzeń Samsung Galaxy dostępnych w przedsprzedaży w Plusie. Wszystkie modele kupimy na raty 0%:

Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12/256GB – w cenie 4699,04 zł – 449 zł na start oraz 12 rat po 354,17 zł,

Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12/512GB – w cenie 5248,96 zł – 499 zł na start oraz 12 rat po 395,83 zł,

Samsung Galaxy Z Fold6 5G 12/512GB – w cenie 8399,04 zł – 849 zł na start oraz 12 rat po 629,17 zł,

Samsung Galaxy Buds3 – w cenie 748,96 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 62,33 zł,

Samsung Galaxy Buds3 Pro – w cenie 1029,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 85,67 zł,

Samsung Galaxy Watch7 40mm – w cenie 1348,84 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 112,32 zł,

Samsung Galaxy Watch7 44mm – w cenie 1449,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 120,67 zł,

Samsung Galaxy Watch Ultra 5G – w cenie 2899,04 zł – 299 zł na start oraz 12 rat po 216,67 zł.

Jeśli przed 10 lipca zarejestrowaliście się na stronie www.plus.pl/premiera, dostaniecie dodatkową zniżkę w wysokości nawet 250 złotych. Promocje łączą się ze sobą, a więcej szczegółów na ten temat, jak i pełne regulaminy promocji, znajdziecie na stronie operatora.

Wybierając nowe urządzenie, warto również pomyśleć o zakupieniu abonamentu, zwłaszcza że w Plusie wciąż obowiązuje promocja 2 abonamenty w cenie 1. Za 69 zł miesięcznie przez 2 lata z rabatami (następnie 129 zł miesięcznie z rabatem) można otrzymać do wspólnego korzystania pakiet 240 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do 5G – w tym przypadku należy jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i musimy też znajdować się w zasięgu sieci nowej generacji.