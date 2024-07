Nothing Phone (2a) Plus zalicza premierę. Pojawiło się kilka ulepszeń

Nothing znów zachwyca. Tym razem za pośrednictwem Phone (2a) Plus

Nothing od początku wnosiło powiew świeżości na pogrążony w stagnacji rynek smartfonów. Wszystkie urządzenia firmy wyróżniają się designem, pokazując, że można stworzyć coś, co będzie się wyróżniało. Producentowi pomysłów nie brakuje, o czym świadczył Phone (2a), który, choć z nazwy miał być wariantem flagowego Phone 2, okazał się czymś zupełnie nowym. Nic więc dziwnego, że sprzedał się naprawdę świetnie.

Po sukcesie Phone (2a), który był powiewem świeżości w swoim segmencie rynku i stał się naszym najlepiej sprzedającym się smartfonem, cieszymy się, że możemy przedstawić Phone (2a) Plus. Ten ulepszony wariant ma ekskluzywny na całym świecie procesor, ulepszony przedni aparat i nowy metaliczny design. Z Phone (3) wprowadzonym na rynek w 2025 roku, Phone (2a) Plus jest dla tych, którzy są podekscytowani Phone (2a), ale szukają jeszcze wyższej wydajności – powiedział Carl Pei, dyrektor generalny Nothing.

I tutaj dostaliśmy podrasowany projekt, wykończony metalicznie, przywodzący na myśl maszyny. Smartfon pojawia się w dwóch wariantach kolorystycznych – metalicznym szarym i nowym czarnym. Design znany z Nothing Phone (2a) prezentuje się teraz jeszcze lepiej, sprawiając, że obok Phone (2a) Plus nie da się przejść obojętnie. Z tyłu nie zabrakło też charakterystycznego Glyph Interface, który dodatkowo urozmaica korzystanie ze smartfona, dzięki wzorcom świetlnym i dźwiękowym, dostarczającym podstawowych informacji o urządzeniu.

Co również istotne, Nothing Phone (2a) Plus idealnie pokazuje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, a wiele materiałów, które tu wykorzystano, pochodzi z recyklingu. Użyto nawet odpady plastikowe z linii produkcyjnej słuchawek Ear (2), a aluminium użyte w środkowej części, podobnie jak cyna czy filia miedziana pochodzą w 100% z recyklingu, co naprawdę zasługuje na pochwałę.

Co oferuje Nothing Phone (2a) Plus?

Sercem tego urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G. Jeśli nie kojarzycie go z żadnego innego modelu, to nic dziwnego, to ekskluzywny procesor dla Nothing, odpowiadający w Phone (2a) Plus za odpowiednią wydajność, zarówno podczas typowego korzystania, jak i podczas grana w gry czy korzystania z bardziej wymagających aplikacji. Układ ten został wyprodukowany w 4nm procesie produkcyjnym TSMC Gen 2 i oferuje nam 8 rdzeni taktowanych z częstotliwością do 3,0 GHz – jest więc 10% szybszy od procesora napędzającego Phone (2a). Chipset zintegrowany został z układem graficznym ARM Mali-G610 MC4 o taktowaniu 1,3 GHz, który jest o 30% szybszy podczas grania niż Phone (2a). By zachować wydajność na najwyższym poziomie, na pokładzie znalazła się technologia Nothing’s Smart Clean, która regularnie czyści nieużywane pliki systemowe. Są też optymalizacje NTFS, odpowiadające za błyskawiczne przesyłanie plików oraz RAM Booster zapewniający do 20 GB efektywnej pamięci RAM.

Kolejne ulepszenia Nothing Phone (2a) Plus zyskał w obrębie aparatów. Z tyłu mamy podwójną konfigurację z aparatami 50 Mpix – główny z obiektywem f/1.88 i ultraszerokokątny z polem widzenia 114º. Przednia kamerka się zmieniła i teraz oferuje 50 Mpix. Wszystkie trzy sensory obsługują robienie zdjęć HDR i nagrywanie wideo 4K.

Producent zadbał o optymalizacje pod kątem słabego oświetlenia, zwłaszcza w aparacie głównym, który wspiera optyczną stabilizację obrazu i tryb akcji, co zdecydowanie przyda się podczas nagrywania filmów w 4K. Do tego mamy najnowocześniejsze rozwiązania po stronie oprogramowania. Składający się z zaawansowanych algorytmów silnik TrueLens z trybem AI Vivid odpowiada za realistyczne zdjęcia, pełne szczegółów i żywych kolorów. Do dyspozycji użytkowników będzie również funkcja Ultra XDR, opracowana wspólnie z Google, która poprawia oświetlenie w trudnych warunkach, dostosowując jasność pikseli i zapewniając realistyczne zdjęcia. Oprócz tego dostajemy takie funkcje, jak Motion Capture, tryb nocny czy optymalizator portretów AI.

Zerknijmy na pozostałą specyfikację. Nothing Phone (2a) Plus został wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, zapewniający odwzorowanie 1,07 mld kolorów. Jasność szczytowa jest na poziomie 1300 nitów, co powinno być wystarczające nawet podczas słonecznych dni. Dzięki technologii Active Matrix (AM w AMOLED) wyświetlacz Phone (2a) Plus ma precyzyjną kontrolę nad każdym pikselem, co przekłada się na lepszą jakość obrazu, bez uszczerbku dla baterii. Sam wyświetlacz został otoczony przez najcieńsze ramki wśród wszystkich modeli producenta. Mają one zaledwie 2,1 mm grubości, są symetryczne i dają nam stosunek ekranu do obudowy wynoszący aż 91,65%. Nie można też zapominać o adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Za zasilanie odpowiada pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 50W. Może on zapewnić do 2 dni użytkowania, a producent zapewnia, że po 1000 cyklach ładowania zachowa on 90% swojej pojemności.

Jak przystało na tegoroczny model, Nothing Phone (2a) Plus nie mógł obejść się bez ulepszeń związanych ze sztuczną inteligencją. Firma kontynuuje integrację z ChatGPT, opracowując nowy widżet News Reporter, dający nam szybki dostęp do codziennych podsumowań, dostarczając w pigułce informacje o tym, co zdarzyło się na świecie. Jako ciekawostkę warto dodać, że newsy czytane są na głos przez dyrektora finansowego Nothing, Tima Holbrowa. Widżet zapewni nam wieści z ośmiu gatunków do wyboru — biznes, rozrywka, ogólne, zdrowie, nauka, sport i technologia. Odświeżane będą każdego ranka, byśmy zawsze byli na bieżąco.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 14 z nakładką Nothing OS 2.6, a producent zapewnia trzy lata aktualizacji oprogramowania i cztery lata wsparcia zabezpieczeń, co jest dość rzadko spotykane w tym segmencie cenowym.

No właśnie, a ile kosztuje Nothing Phone (2a) Plus? Za wariant 12/256 GB zapłacimy 399 funtów, czyli około 2000 zł.