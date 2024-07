OnePlus szykuje duże wydarzenie. Nord 4 nie będzie jedyną nowością, jaką dostaniemy

OnePlus Nord 4 pojawi się w towarzystwie kilku innych nowości

Wygląda na to, że to, co miało być niewielką premierą jednego smartfona, przerodzi się w dość spore wydarzenie. Najpierw OnePlus ogłosił, że 16 lipca wprowadzi na rynek model Nord 4, a teraz dowiedzieliśmy się, że obok niego pojawią się też trzy inne nowości – tablet Pad 2, smartwatch Watch 2R oraz słuchawki Nord Buds 3 Pro. A przynajmniej tak się domyślamy, bo producent jedyne co zrobił, to udostępnił poniższą grafikę.

Dojście do tego, co wkrótce wejdzie na europejski rynek, nie było jednak zbyt trudne, bo wszystkie te urządzenia w ostatnim czasie debiutowały na chińskim rynku. Dzięki temu wiemy również, co nam zaoferują, choć warto mieć tutaj na uwadze, że globalny wariant może w niektórych szczegółach różnić się od tego, co producent pokazał na rodzimym rynku. Mimo wszystko większość specyfikacji w obu wersjach powinna się pokrywać.

Tablet OnePlus Pad 2 będzie zapewne przemianowanym modelem Pad Pro. Jest to nowy flagowy tablet producenta, wyposażony w 12,1-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2120 x 3000 px, częstotliwości odświeżania 144 Hz i proporcjach 7:5. Tablet obsługuje nowy OnePlus Smart Stylus Pro i ma cztery głośniki. Jego sercem jest układ Snapdragon 8 Gen 3, a za zasilanie odpowiada tutaj bateria 9510 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

Pod nazwą OnePlus Watch 2R skryje się znany nam już zegarek Watch 2, w nieco ulepszonej wersji. Jego specyfikacja jest taka sama, jak w ogłoszonym na początku roku modelu, jednak doszła do tego obsługa eSIM, a sam projekt dostał kilka poprawek. Nowa tarcza ma teraz oznaczenia tachymetru, a oprócz tego pojawi inny pasek w dwóch kolorach – Meteorite Black i Nebula Green – dostosowanymi do koloru koperty.

Słuchawki Nord Buds 3 Pro są trochę niewiadomą i możemy jedynie się domyślać, że i tutaj chodzi o przemianowaną wersję Buds 3. Sam OnePlus Nord 4 będzie natomiast rebrandingiem modelu Ace 3V, ze znacznymi zmianami w konstrukcji, która stanie się bardziej unikalna i raczej nie będzie przypominać żadnego innego smartfona w ofercie producenta. Urządzenie oferować będzie 6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli, Snapdragona 7+ Gen 3, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W oraz zestaw aparatów 50 Mpix + 8 Mpix.

Wszystkie te nowości zostaną zaprezentowane 16 lipca, podczas organizowanego w Mediolanie wydarzenia. Wtedy też poznamy szczegóły ich dostępności oraz ceny.